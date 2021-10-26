وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس جاء كالتالي: نمى إلى علمي أن وزارة المواصلات استعانت بفرق من خارج الوزارة للعمل بمهام وحدات تنظيمية قائمة وفقا للهيكل التنظيمي المعمول به.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- القرارات الإدارية التي شكلت فيها فرق من خارج الوزارة.



2- اختصاصات أعضاء فريق العمل.



3- المؤهلات العلمية لأعضاء الفرق.



4- صورة ضوئية من محاضر الاجتماعات لتلك الفرق معتمدة من اللجنة الفنية في الوزارة.



5- التكلفة المالية للاستعانة بهذه الفرق والمكافآت المالية التي منحت لهم.