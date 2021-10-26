ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر سيكون في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من اليوم بحضور صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر، حفظه الله ورعاه.



وأضاف الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس «نتشرف بإذن الله تعالى يوم غد (اليوم) باستقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رعاه الله، في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر».



وذكر الغانم «تم تأجيل حفل الافتتاح من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة صباحا».



وأعرب الغانم عن أمله في أن يكون دور الانعقاد الثاني مثمرا وأن يختلف عن دور الانعقاد الماضي، مضيفا «إن شاء الله نستمع بإنصات إلى النطق السامي وتوجيهات سمو الأمير».