وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس جاء كالتالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية عن الدراسة التي اعتمد عليها لإنشاء تطبيق «سهل».



2- صورة ضوئية عن المبادرات التي تقدم بها الأفراد لفكرة التطبيق، وقد عرضت على وزاراتكم أو إحدى الهيئات التابعة لكم.



3- ما الرد على التقارير الصحافية التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي حول أحقية الملكية الفكرية للتطبيق لأشخاص من غير العاملين في الوزارة؟



4- صورة ضوئية عن التقرير النهائي لفريق العمل صاحب فكرة إنشاء التطبيق.



5- صورة ضوئية عن القرار الصادر من المختصين لإنشاء وتنفيذ وتفعيل تطبيق «سهل».



6- نبذة تعريفية عن التطبيق مع ذكر الأهداف المرجوة منه والمهام التي سينجزها.



7- ما الجهة المسؤولة عن تشغيل التطبيق ومتابعته وتطويره؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارها.



8- ما دور الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في مشاركتها بأي مرحلة من مراحل إنشاء التطبيق وتطويره وتشغيله ومتابعته؟