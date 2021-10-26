وجه النائب د.خالد العنزي سؤالا إلى وزير التربية د.علي المضف.

ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- السيرة الذاتية الأكاديمية لمدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتاريخ التخرج وسنوات الخبرة العملية.



2- صورة ضوئية من الشهادات الدراسية (الجامعية - الماجستير - الدكتوراه).



3- الأبحاث العلمية المقدمة من مدير الشؤون القانونية في الهيئة.



4- المسمى الأكاديمي وأقدميته كعضو هيئة تدريس من بين أعضاء هيئة التدريس في الهيئة.



5- هل حصل مدير الشوون القانونية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على شهادة الماجستير بالانتظام الكامل أم أثناء العمل؟ ومن أي جامعة حصل عليها؟ وما تاريخ بداية الدراسة وتاريخ التخرج؟



6- هل حصل المذكور على شهادة الدكتوراه من جمهورية مصر العربية بالانتظام الكامل طوال سنوات الدراسة أم أثناء العمل أم حصل على بعثة دراسية في آخر سنة من سنوات الدراسة فقط؟ وما تاريخ بداية الدراسة وتاريخ التخرج؟ وهل يصح معادلة الشهادة من دون الانتظام الكامل بالدراسة؟



7- من شروط تعيين عضو هيئة التدريس حسب إعلان الهيئة أن تكون جميع سنوات الدراسة بالانتظام الكامل، فكيف نقلت خدمات مدير الشؤون القانونية من الكادر العام إلى كادر أعضاء هيئة التدريس؟



8- ما مدى صحة تعيين المذكور مستشارا قانونيا في وزارة التربية، بالإضافة إلى وظيفته عضو هيئة تدريس وكذلك وظيفته مديرا للشؤون القانونية في الهيئة في الوقت ذاته؟



9- ما مدى صحة ترشيح المذكور لمنصب الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التربية؟