وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالين إلى كل من وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ونص السؤال الموجه لوزير الصحة على الآتي:



بعد استغلال مستوصف الرميثية كمركز ومحجر لعلاج المصابين بمرض كوفيد- 19، وبعد انخفاض معدلات الإصابة بالمرض وعودة الحياة إلى وضعها الطبيعي، حيث إن منطقة الرميثية من المناطق ذات الكثافة العالية بالسكان، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- متى يعاد فتح مستوصف الرميثية الواقع في قطعة 3 والذي يخدم سكان (12) قطعة سكنية؟



وجاء في سؤاله لوزير الإعلام ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- متى اكتشفت سرقة الآثار من متحف الكويت الوطني؟



2- هل أبلغت وزارة الداخلية مباشرة بحادثة سرقة الآثار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من البلاغ ورقم القضية وصورة ضوئية من المستندات المرفقة بالبلاغ.



3- هل فرغت محتويات الكاميرات الموجودة في المبنى؟



4- هل رفعت الآثار والبصمات من موقع الحادث من الأدلة الجنائية؟



5- هل أوقف بعض الموظفين بعد اكتشاف سرقة الآثار؟



6- هل عممت صور الآثار المسروقة بواسطة إدارة الانتربول في وزارة الداخلية على الانتربول الدولي؟



7- ما القيمة السوقية للآثار المسروقة؟



8- هل هناك أسماء مشتبه بها في حادثة سرقة الآثار؟



9- هل شكلت لجنة تحقيق في حادث اختفاء الآثار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بكشف بأسماء لجنة التحقيق وما توصلت إليه اللجنة من نتائج حتى تاريخ ورود هذا السؤال.