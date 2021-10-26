عبدالله قنيص



تقدم مواطن ببلاغ إلى الجهات الأمنية يفيد فيه بقيام مجهولين بسرقة 5 أبواب من موقع عمله.



ووفق ما قاله مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإن المواطن الذي يعمل مهندسا بوزارة الأشغال ولديه تفويض من الوزارة أبلغ عن سرقة 5 أبواب من داخل محطة الضخ التابعة لوزارة الأشغال في منطقة شرق الأحمدي، كما أوضح في بلاغه وجود آثار عنف على أحد الأبواب في الموقع. وأضاف أنه تمت سرقة السلسلة الحديدية مع القفل التي كانت على الباب الخارجي للمحطة، وتم وضع سلسلة جديدة وقفل من قبل الوزارة.



هذا، وتم تسجيل قضية سرقه عن طريق كسر السور الخارجي - جنايات الأحمدي، وإحالتها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.