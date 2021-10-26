مبارك التنيب



قامت الإدارة العامة للمرور بتوزيع 6 فرق تفتيشية تابعة لإدارة الفحص الفني على جميع محافظات الكويت، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1940 مخالفة مرورية وتحويل شخص لنيابة الأحداث.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود قطاع المرور والعمليات في التصدي للمخالفين ورصد المخالفات من خلال تنفيذ الحملات المرورية، مؤكدة استمرار حملات الإدارة العامة للمرور، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين المرورية، وذلك حفاظا على سلامة الجميع.