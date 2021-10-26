سعود عبدالعزيز



لم تنته توصيلة سائق تاكسي من الجنسية الآسيوية كما هو المعتاد، بل كانت نهايتها دراماتيكية وإجرامية، فقد تقدم ببلاغ إلى مخفر شرطة خيطان يتهم فيها 3 أشخاص استقلوا معه السيارة بهدف توصيلهم من خيطان إلى مدينة سعد العبدالله بسلبه بالقوة باستخدام آلة حادة.



وفي التفاصيل كما يرويها مصدر أمني لـ«الأنباء»، فإن سائقا باكستانيا أبلغ عن اعتداء عليه من قبل مصري وآخرين لم يتعرف عليهما بعد أن أوصلهم إلى وجهتهم ثم عاد بهم إلى خيطان مرة أخرى، ولدى عودتهم طلب «الزبائن» من السائق التوجه إلى محل بقالة بقصد شراء قنينة من المياه ثم إعطائه حسابه.



وأضاف المصدر: لدى الوصول إلى البقالة قام أحد الشخصين المجهولين بأخذ 150 دينارا من جيب السائق بينما استخرج آخر سكينا وضعها على رقبته قبل أن يلوذوا جميعا بالفرار جريا على الأقدام، فما كان من المجني عليه إلا ان لحق بهم وطرح الوافد المصري أرضا ليتجمع المشكو بحقهم في الاعتداء على السائق بالضرب ولم يوقفهم إلا تجمهر المارة وحينها لاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة، فيما ضبط رجال مخفر خيطان المتهم الأول لدى حضورهم إلى موقع البلاغ، وتم تسجيل قضية سلب وأحيلت إلى جهة الاختصاص.