في إطار سياسة وزارة الداخلية تكريم المتميزين من منتسبيها وبناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف بضرورة ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب ومكافأة المجدين بجميع قطاعات الوزارة ليكون حافزا لهم ولزملائهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء، قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء شكري النجار بتكريم الرائد محمد سعود العجمي، وذلك تقديرا لدوره المتميز وإخلاصه وتفانيه في العمل.



وأشاد اللواء النجار بجهود الرائد العجمي، مثنيا على تحمله المسؤولية الملقاة على عاتقه بجانب زملائه في العمل.