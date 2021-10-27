القاهرة - مجدي عبد الرحمن



أكد محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ان الوزارة تعمل على كافة الاحتمالات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ومنها احتمال انهياره، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر في وقت قصير وغير محددة.



وأضاف عبدالعاطي خلال فعاليات اليوم الثالث لاسبوع القاهرة للمياه، أن البنية تشمل أيضا عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر في الوقت المحدد، لذا فنحن كوزارة نستعد لكافة المخاطر.



وواصل أسبوع القاهرة الرابع للمياه فعالياته لليوم الثالث على التوالي امس، تحت شعار «المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص»، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، بحضور (1000) مشارك فعلي، و(800) مشارك افتراضي عن بعد، و20 وفدا وزاريا ومشاركة 44 وفدا وزاريا بشكل افتراضي.