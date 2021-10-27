القاهرة - خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الجهود القائمة للانتهاء من إقامة مدينة السيارات العالمية على طريق القاهرة العين السخنة، بصورة متكاملة بحيث تضم جميع الخدمات اللازمة.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس تابع الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.



وأضاف المتحدث أنه جرى عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بتصميمات قاعة مجلس النواب، فضلا عن التصميمات الهندسية لمركز مصر الثقافي الإسلامي والمنشآت الملحقة به، بما فيها مبنى مسجد مصر وما يضمه من قاعات كقاعة دار القرآن الكريم، كما أطلع الرئيس - كذلك - على الموقف التنفيذي الخاص بالحي الديبلوماسي الذي يضم مقار السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة.



كما جرى عرض الموقف الإنشائي لمدينة الجلالة، فضلا عن متابعة مخطط إنشاء السوق التجاري بمنطقة الحي العاشر في مدينة نصر، بالإضافة إلى الدراسة الخاصة باستغلال الأراضي المحيطة بحي الأسمرات، وذلك في إطار تنمية وتطوير تلك المناطق والارتقاء بالخدمات المقدمة لقاطنيها.



وعرض أيضا سير العمل بمجموعة شبكة الطرق والمحاور بشرق القاهرة، خاصة تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق السويس، فضلا عن جهود استغلال الأراضي على جانبي محور «جيهان السادات» في توفير مختلف الخدمات الأساسية للمركبات المترددة على المحور.



كما جرى استعراض الموقف التنفيذي لتطوير طريق الضبعة بطول 260 كم، حيث أكد الرئيس السيسي تزويده بجميع الخدمات اللازمة على امتداد الطريق، بحيث يساهم كشريان رئيسي في خدمة المشروع القومي العملاق «الدلتا الجديدة» للإنتاج الزراعي.