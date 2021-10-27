نظم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت زيارة ميدانية افتراضية لمخيم اللاجئين الماليين في (مبيرا) بموريتانيا للاطلاع على أثر المشروع الممول من بيت الزكاة والذي ساهمت مبادراته في دعم أكثر من 63000 لاجئ مالي خلال العام الماضي. وقال مدير عام بيت الزكاة بالإنابة د.ماجد العازمي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة عن دور بيت الزكاة الخيري والإنساني مع المفوضية إن اللاجئين الماليين يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة إذ يفتقر الكثير منهم إلى الغذاء والمأوى المناسبين. وأعرب العازمي عن فخر واعتزاز بيت الزكاة بإسهاماته في دعم جهود المفوضية في موريتانيا لحماية اللاجئين الماليين إذ وصلت المساعدات الكويتية في العام الماضي إلى أكثر من 63000 لاجئ مالي في مخيم مبيرا.



من جانبها، أشادت ممثلة المفوضية السامية لدى الكويت نسرين ربيعان في كلمة مماثلة بالشراكة الإنسانية مع بيت الزكاة، مبينة ان هذه الزيارة الميدانية الافتراضية تسلط الضوء على أوضاع اللاجئين الماليين والتحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.



وقالت ان هؤلاء اللاجئين الماليين أجبروا على البحث عن ملاذ في دول مجاورة مثل بوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا، مبينة ان شراكة المفوضية مع بيت الزكاة الكويتي من شأنها توسيع رقعة الاستجابة الإنسانية لإغاثة آلاف اللاجئين والنازحين والإسهام في بناء مستقبل أفضل لهم.