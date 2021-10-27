أعلن بنك بوبيان إطلاق «أكاديمية التمويل التجاري» (Trade Finance Academy)، والتي تعد ثالث الأكاديميات التدريبية المهنية التابعة لمشروعه الرائد «Boubyan Business School» للتخصصات الفنية في العمل المصرفي لقياداته وموظفيه، وذلك بالتعاون مع مؤسسة Euromoney العالمية المتخصصة بتوفير حلول التدريب في المجال المصرفي والمالي.



وفي هذا السياق، قال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد، في تصريح صحافي: «استكمالا للإعلان عن مجموعة الأفكار القائمة على الإبداع والابتكار المعتمد كإحدى الركائز في إدارة البنك وإحدى قيم البنك الأساسية، فإننا نطلق (أكاديمية التمويل التجاري) التي نقدم من خلالها برنامجا تدريبيا لموظفينا في إدارة التمويل التجاري لتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع التغيرات المتسارعة لمتطلبات سوق العمل العالمية في القطاع المالي والمصرفي».



وأوضح الحماد أن البرنامج التدريبي صمم بصورة افتراضية لفهم الجوانب الرئيسية للتجارة الدولية وإدارة عملياتها الفنية والمصرفية، مؤكدا اعتماد بنك بوبيان بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة من استراتيجيته على التعاون مع كبرى مؤسسات التدريب العالمية والتركيز على أكاديميات تدريبية تستهدف تعزيز كفاءات قياداته وموارده البشرية.



وأضاف «إن المتدربين وعددهم خمسة عشر من موظفي مجموعة العمليات في بوبيان سيخضعون إلى برنامج تدريبي مكثف على مدار خمسة شهور يغطي أربعة مواضيع رئيسية في مجال التمويل التجاري من خلال تدريب افتراضي يتم تنفيذه على مرحلتين، مؤكدا أن المتدربين سيخضعون إلى مجموعة من الاختبارات والتطبيقات العملية قبل بدء التدريب لتقييم المستوي الحالي بالإضافة إلى قياس مدى تطور مهاراتهم بعد كل موضوع من المواضيع الأربعة».



وعن أهم المحاور التي ستتناولها أكاديمية التمويل التجاري، أوضح مساعد مدير عام مجموعة العمليات المصرفية عبدالعزيز فهد الدويلة، أن جميع هذه المحاور تتعلق بالجوانب الرئيسية للتجارة الدولية وإدارة عملياتها مثل تحديد مخاطر المنتج في العمليات التجارية والتعرف على كيفية تخفيف حدة تلك المخاطر إلى جانب تطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية ICC لكل مرحلة تشغيلية للمنتج التجاري وهيكلة خطابات الاعتماد وخطابات الضمان وخطابات الاعتمادات المستندية الاحتياطية.