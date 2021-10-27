حصد بنك الكويت الوطني جائزتين من جوائز «تريل بليزر الآسيوية السنوية للعام 2021»، والتي يتم تقديمها للعام الثاني عشر، حيث فاز البنك بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الكويت، كما حصل برنامج مكافآت الوطني على جائزة أفضل برنامج ولاء/ مكافآت في المنطقة. وتقدم مجلة «ريتايل بانكر إنترناشيونال» جوائز تريل بليزر الآسيوية بالتعاون مع مجلة «ميد الشرق الأوسط» التي تأسست عام 1957 والرائدة في تقديم الأخبار والبيانات الاقتصادية المتخصصة، ومزود البيانات العالمي «جلوبل داتا» المتخصص في تقديم البيانات والبحوث بحيث يضم فريق العمل أكثر من 2000 محلل وباحث و150 خبيرا في تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي إلى جانب أكثر من 50 استشاريا من أصحاب الخبرات الطويلة في مجال الاستشارات الاستراتيجية، هذا بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسة «أرينا إنترناشيونال» المتخصصة في تنظيم المؤتمرات العالمية.



وتعمد المجلة من خلال الجوائز إلى تكريم المؤسسات المصرفية المتميزة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد ضمن فئات عدة مقسمة جغرافيا إلى مناطق أميركا الشمالية، أوروبا، افريقيا، الشرق الأوسط، أميركا اللاتينية وآسيا. وتضم لجنة تحكيم اختيار الفائزين بالجوائز باقة من الاستشاريين والمحللين في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالإضافة إلى ممثلين من شركات عالمية في مجال الاستشارات.



وفي هذا العام، تم تكريم بنك الكويت الوطني باعتباره الفائز بجائزة أفضل برنامج ولاء ومكافآت للعملاء في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث يعد برنامج مكافآت الوطني برنامجا فريدا من نوعه في المنطقة، حيث يقدم لعملاء بطاقات الوطني الائتمانية نقاط مكافآت قيمة ومواكبة لاحتياجاتهم بناء على نفقاتهم باستخدام هذه البطاقات. وتأتي تلك الجائزة بالتزامن مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا ما يؤكد تفوق البنك في تقديم الخدمات الرقمية إضافة إلى حرصه على مكافأة عملائه من خلال باقة استثنائية من العروض والجوائز المتميزة.



ويسعى الوطني إلى تقديم خدمات مصرفية حصرية ومتميزة بما يعكس ريادته على مستوى الكويت والمنطقة والتزامه تجاه عملائه بحصولهم على تجربة مصرفية شاملة تلبي احتياجاتهم وتناسب تطلعاتهم».



كما تركز استراتيجية الوطني في تلبية احتياجات عملائه على التواصل الدائم مع كل شرائحهم والتعرف على احتياجاتهم بالتفصيل من خلال قنوات إلكترونية متعددة وأساليب تحليلية متطورة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.



ويتميز برنامج مكافآت الوطني إلى تصميم كافة العروض والمكافآت لتلائم أنماط حياة العملاء المتنوعة وإطلاق الحملات الاستثنائية على مدار العام وتقديم جوائز وعروض حصرية تسهم في إثراء التجربة المصرفية التي يحصل عليها حاملو بطاقات الوطني الائتمانية.



.. وفي تقريره: 3% النمو المتوقع للاقتصاد البحريني في 2021



توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد البحريني بنحو 3% خلال عام 2021، بفضل تلاشي الضغوط الناجمة عن الجائحة وتعافي قطاعي السياحة والخدمات، على أن يسجل نموا يصل في المتوسط إلى 3.1% خلال الفترة 2022-2024 بدعم من المشاريع التوسعية لقطاع النفط والغاز وخطط البنية التحتية التي تتولى دول مجلس التعاون الخليجي تمويلها.



وعلى الرغم من تأجيل التاريخ المستهدف لبرنامج التوازن المالي، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن في ميزانية الدولة نتيجة لتداعيات الجائحة، إلا أن جهود الضبط المالي تجري بوتيرة جيدة بما في ذلك تقليص النفقات إضافة إلى إمكانية رفع ضريبة القيمة المضافة خلال عام 2022.



وسيسهم إحراز التقدم المستمر في هذا المجال في تعزيز الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وقد يفتح المجال للحصول على المزيد من المساعدات الخليجية.



يسير التعافي الاقتصادي بخطى ثابتة، إذ ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز الإيرادات الحكومية في ظل سعي الحكومة نحو إعادة برنامج التوازن المالي لمساره الطبيعي بعد الجائحة. وبعد تسجيل انكماش بنسبة 7.1% العام الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.2% على أساس سنوي في النصف الأول من 2021، ونتوقع تحسنا إضافيا قد يصل بمعدل النمو إلى 3.1% في عام 2021 بالكامل. إذ يعكس ذلك نجاح طرح برامج اللقاحات (أكثر من 60% من السكان حصلوا على جرعتين من اللقاح)، وتخفيف القيود الصحية على المستوى المحلي وكذلك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتعافي قطاعي السياحة والخدمات، وارتفاع أسعار النفط، وإحراز تقدم على مستوى مشاريع البنية التحتية التي يتولى تمويلها صندوق تنمية دول مجلس التعاون الخليجي.