أعلن البنك الأهلي الكويتي (ABK) عن أسماء الفائزين في السحب الشهري لحملة «خدمة الإشعارات»: «هل ترغب في ربح 100 دينار؟»، والذي انعقد بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وفيما يلي أسماء الفائزين المحظوظين، وهما: أحمد محمد سلام، وأرنان أدوين دين. وقال البنك في بيان صحافي، ستستمر هذه الحملة حتى 24 نوفمبر المقبل، حيث سيمنح فائزين محظوظين شهريا جائزة نقدية قدرها 100 دينار، ومن خلال «خدمة الإشعارات»، سيتمكن العملاء من الاطلاع على آخر مستجدات المعاملات الخاصة بهم بسهولة وبشكل مناسب، فضلا عن مراجعة سجل المعاملات السابقة.



وتعتبر هذه الخدمة مفيدة للغاية، خصوصا بالنسبة للمسافرين الذين لا تتوافر لديهم خدمة التجوال أثناء السفر. ولتفعيل «خدمة الإشعارات» في تطبيق البنك الأهلي الكويتي، ينبغي على العملاء اختيار «ملفي الشخصي» (My Profile) من القائمة الرئيسية بالتطبيق، ثم الضغط على «إعدادات الإشعارات» (Notification Settings) وتفعيل «خدمة الإشعارات» (Push Notification) لدخول السحب والفوز بجائزة نقدية.