36 مليون دينار مكاسب جلسة أمس.. والقيمة السوقية تقترب من 41 مليار دينار

«الوطني» استحوذ على 12.5% من السيولة بـ12.4 مليون دينار.. تلاه «الخليج» بـ 8.6ملايين

شريف حمدي



تزامناً مع إعلان صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد امس افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، شهدت بورصة الكويت نشاطا ملحوظا على مستوى جميع المؤشرات والمتغيرات، وفي مقدمتها السيولة التي تدفقت لسوق الأسهم ولامست 99 مليون دينار.



وتعيش البورصة في هذه الآونة حالة من الانتعاش جراء تحسن الأوضاع السياسية إلى حد كبير مع قرار العفو الأميري الذي يمهد الطريق لآفاق أرحب لتعاون النخب السياسية خلال المرحلة المقبلة خاصة مع دور الانعقاد الجديد للمجلس التشريعي، وسط توقعات بتغليب المصلحة العامة للبلاد، الأمر الذي سينعكس بشكل كبير على الملفات الاقتصادية.



كما ينعش البورصة في هذه المرحلة إرهاصات النتائج المالية للبنوك والشركات التي أفصحت عن نتائج الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي والتي جاءت محملة بنسب نمو مرتفعة تبشر بأن البنوك والشركات استعادت عافيتها وبدأت مرحلة ما بعد جائحة كورونا وتداعياتها التي أرهقت ميزانياتها كثيرا العام الماضي.



ويعزز من الحالة التفاؤلية بسوق الأسهم الكويتي استمرار أسعار برميل النفط الكويتي فوق مستوى 80 دولارا للبرميل، الأمر الذي سينعكس بشكل كبير على أداء البورصة الكويتية.



وبالعودة لمجريات جلسة تداول امس، قفزت السيولة بنسبة 57% لتصل إلى قرابة 99 مليون دينار ارتفاعا من 62.9 مليون دينار في جلسة أول من أمس، وتركزت السيولة حول عدد من الأسهم النشطة في السوقين الأول والرئيسي، وفي مقدمتها سهم الوطني الذي استأثر بـ 12.5% من الإجمالي بقيمة تداول 12.4 مليون دينار.



تلاه سهم بنك الخليج بقيمة 8.6 ملايين دينار، ثم شركة مينا العقارية التي تشهد ارتفاعات لافتة في الجلستين الأخيرتين جراء استهداف السهم على نطاق واسع، وكانت قيمة تداولات السهم أمس 7.7 ملايين دينار، كذلك حظي سهم الوطنية العقارية بـ 4.7 ملايين دينار، وسهم اجيليتي حصل على 4 ملايين دينار، بإجمالي 37.5 مليون دينار للأسهم الخمسة الأعلى قيمة تداول أمس.



وحققت القيمة السوقية أمس مكاسب بنسبة 0.08% بإضافة 36 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 40.92 مليار دينار ارتفاعا من 40.88 مليارا أول من أمس، وبذلك تقترب القيمة السوقية لبورصة الكويت من مستوى 41 مليار دينار لأول مرة منذ سنوات.



وأنهت جلسة امس تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% بإضافة 3.7 نقاط ليصل المؤشر إلى 7561 نقطة، كما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2% بمكاسب 12.2 نقطة ليصل إلى 5918 نقطة، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.09% بإضافة 6.3 نقاط ليصل إلى 6999 نقطة.



وارتفعت أحجام التداول بنسبة 42% بكميات اسهم متداولة 742 مليون سهم ارتفاعا من 524 في جلسة أول من أمس.