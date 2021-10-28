مشعل العثمان: البنك أحرز أداءً مُرضياً للغاية في نتائجه.. رغم الظروف السائدة بالسوق

نجاح إصدار البنك لصكوك إسلامية والإقبال القوي عليها.. يعكس ثقة المستثمرين فيه

حكومات المنطقة اتخذت خطوات استباقية لفتح أسواقها المحلية واستعادة ثقة العملاء

الأسواق المالية العالمية لا تزال عرضة للتقلبات نتيجة عدم اليقين بالمناخ الاقتصادي

أعلن البنك «الأهلي المتحد - البحرين» عن نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، حيث حقق البنك أرباحا صافية عائدة لمساهمي المجموعة (بعد استثناء حصص الأقلية) بلغت 450.6 مليون دولار، بزيادة نسبتها 10.1% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام السابق، والتي بلغت 409.3 ملايين دولار.



وقال البنك في بيان صحافي إن نمو الأرباح مدعوم بالزيادة في هوامش الربحية لصافي الفوائد والانخفاض في المخصصات المرصودة لمحفظة الائتمان والاستثمار في 2021، ونظرا لكفاية المخصصات الاحترازية الإضافية الاستثنائية الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية من إجمالي مخصصات الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL).



وأشار الى أن هذه المخصصات قد تم تكوينها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 على أصول المخاطر المنتظمة، والتي بلغت 78.4 مليون دولار لمواجهة المستويات المرتقبة من المخاطر في الاقتصاد الكلي، ومختلف القطاعات الاقتصادية بسبب جائحة «كورونا».



المؤشرات المالية



ولفت البنك إلى أن العائد الأساسي والمخفض للسهم عن فترة الأشهر التسعة الأولى من 2021 بلغ 4.3 سنتات، مقابل 3.9 سنتات لنفس الفترة من العام السابق، كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 493.8 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من 2021، مقارنة بـ 287.1 مليون دولار بنفس الفترة من 2020، بزيادة 72%.



وبلغ صافي دخل الفوائد للأشهر التسعة الأولى من 2021 نحو 644.2 مليون دولار، مقارنة بـ 599.9 مليون دولار بنفس الفترة من 2020، بزيادة 7.4%، ويعزى ذلك الى التحسن الطارئ على نطاق هامش الفوائد وتراجع كلفة السيولة والتحسن العام في ظروف السوق، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 826.2 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من 2021، مقارنة بـ 823 مليون دولار بنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 0.4%.



نتائج الربع الثالث



وفيما يخص نتائج البنك بالربع الثالث من 2021، فقد حقق البنك أرباحا صافية عائدة لمساهمي المجموعة الأم بلغت 152.1 مليون دولار، بزيادة نسبتها 31.2% عن أرباح نفس الربع من عام 2020 التي بلغت 115.9 مليون دولار، وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة بزيادة في صافي دخل الفوائد وانخفاض في مستوى المخصصات الائتمانية.



وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم 1.5 سنت عن فترة الربع الثالث من 2021، مقارنة بـ 1.1 سنت أميركي للربع ذاته من 2020، كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 156 مليون دولار للربع الثالث من 2021، مقارنة بـ 129.7 مليون دولار بالربع الثالث من العام الماضي، بزيادة 20.3%.



وبلغ صافي دخل الفوائد 222.5 مليون دولار بالربع الثالث من 2021، مقارنة بـ193.2 مليون دولار بالربع الثالث من 2020، بزيادة 15.2%، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 274 مليون دولار بالربع الثالث من 2021، مقارنة بـ 247.4 مليون دولار بالربع الثالث من 2020، بزيادة 10.8%.



الميزانية العمومية



على صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع إجمالي الحقوق العائدة إلى حملة أسهم المجموعة بنسبة 8.6% ليبلغ 4.3 مليارات دولار، كما في 30 سبتمبر 2021ن وذلك مقارنة بـ 4 مليارات دولار، كما في 31 ديسمبر 2020.



وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل 13.7% للأشهر التسعة الأولى من 2021، مقارنة بـ 12.7% بنفس الفترة من العام الماضي، في حين سجلت الموجودات الإجمالية للمجموعة ارتفاعا بلغ 3.6% لتبلغ 41.5 مليار دولار، كما في 30 سبتمبر 2021، وذلك مقارنة بـ 40.1 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2020.



وهو الأمر الذي يعكس نموا متزنا في الميزانية العمومية بما يتوافق مع الأوضاع التشغيلية الحالية في الأسواق التي يخدمها البنك، كما سجل العائد على متوسط الأصول صعودا ليبلغ 1.6% عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 1.4% بنفس الفترة من العام الماضي، مدعوما بالتحسن الملموس في مستويات الربحية.



جودة الأصول



استمر البنك في المحافظة على أفضل مؤشرات جودة الأصول، حيث لم تتعد القروض غير المنتظمة نسبة 2.5% من إجمالي المحفظة الائتمانية، مقارنة مع 2.6% كما في 31 ديسمبر 2020، مع توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول، حيث بلغت 82.2%، مقارنة مع 85.9% كما في 31 ديسمبر 2020.



وهي نسبة تغطية محتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها تجاه أي مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية والأوراق المالية المتاحة للبنك كبدائل إضافية لاستيفاء سداد تلك الديون.



ومن ناحية أخرى، فقد سجل البنك أيضا معدلات عالية للكفاءة التشغيلية، محتويا نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند 29%، مقارنة مع 28.6% بنفس الفترة من العام الماضي، ويرجع الفضل في ذلك إلى تركيز البنك على رقمنة خدماته وعملياته بنجاح ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة للمجموعة.



استعادة الثقة



وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد مشعل عبدالعزيز العثمان: «عملت حكومات المنطقة على تنفيذ برامج تطعيم ناجحة شملت غالبية سكانها، كما اتخذت خطوات استباقية بهدف فتح أسواقها المحلية واستعادة ثقة العملاء. ومن جانب آخر، تشهد الفترة الحالية أيضا ظهور متحورات لفيروس كوفيد-19 في عدة أجزاء من العالم، مما يلقي بظلاله على مناخ الأعمال المتأثر أصلا بالشح في المواد الخام والمكونات اللازمة لسير عجلة الإنتاج بسلاسة في عدة صناعات رئيسية. لذلك، فإن الأسواق المالية العالمية لاتزال عرضة للتقلبات في ظل التغيرات المتسارعة والمناخ الاقتصادي الذي يشوبه عدم اليقين. ورغم هذه الظروف السائدة في السوق، فقد أحرز البنك الأهلي المتحد أداء مرضيا للغاية في نتائجه المالية والتشغيلية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2021».



كما أضاف: «خلال شهر سبتمبر 2021، أكمل البنك الأهلي المتحد بنجاح إصدار صكوك إسلامية بفترة استحقاق مدتها 5 سنوات، ليجمع بذلك مبلغ 600 مليون دولار كجزء من عملية التنويع المستمر لقاعدته التمويلية. وقد لاقى الإصدار، المدرج في بورصة لندن، إقبالا قويا أدى لتغطيته أكثر من مرتين ونصف، الأمر الذي يعكس المكانة المالية القوية للبنك وثقة المستثمرين فيه».

أرقام ذات دلالة



٭ 4.3 سنت العائد الأساسي والمخفض للسهم في أول 9 أشهر من 2021.



٭ 493.8 مليون دولار الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة.. بنمو 72%.



٭ 644.2 مليون دولار صافي دخل الفوائد.. بنمو 7.4%.



٭ 826.2 مليون دولار إجمالي الدخل التشغيلي.. بنمو 0.4%.



٭ 8.6% ارتفاع إجمالي الحقوق العائدة لحملة أسهم المجموعة إلى 4.3 مليارات دولار.



٭ 2.5% نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالي المحفظة الائتمانية.



مجموعة مصرفية إقليمية.. شاملة ورائدة



البنك الأهلي المتحد هو مجموعة مصرفية إقليمية شاملة تقدم مختلف الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأعمال الخزانة وخدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، التقليدية منها والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.



وقد نجح البنك، الذي تأسس في البحرين في مايو 2000، في إرساء شبكة إقليمية تخدم قاعدة متنامية من العملاء على امتداد منطقة الشرق الأوسط وبريطانيا، من خلال بنوك تابعة له في كل من البحرين، حيث يقع مقره الرئيسي، والكويت ومصر والعراق والمملكة المتحدة، وبنوك شقيقة في عمان وليبيا، إلى جانب فرع لعملياته في مركز دبي المالي العالمي بالإمارات.



جدير بالذكر، ان من كبار مساهمي البنك كلا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت (بحصة قدرها 18.86%) والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين (بحصة قدرها 10.01%).



جوائز عالمية مرموقة



حصد البنك أرفع الجوائز التقديرية العالمية اعترافا بأدائه المتميز على مدى سنوات طويلة، ومن بينها: جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط» من قبل كل من مجلة «ذي بانكر» لعامي 2016 و2006، ومجلة «يوروموني» لعامي 2012 و2007، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك في البحرين عــدة مرات خــلال سنوات عمله.