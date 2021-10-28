أعلن البنك الأهلي الكويتي عن أسماء الفائزين الأربعة بالسحب الثامن لحملة «التحويل تغيير» لأصحاب حسابات الرائد والبرستيج وحسابات الراتب من عملاء النخبة، وقد تم إجراء السحب بتاريخ 24 أكتوبر، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.



وفيما يلي أسماء الفائزين: فاطمة سالم عبدالله عبدالله، عبدالعزيز عبدالرزاق علي دشتي، برينسيس رودريجز، ضفر محمود فقير محمد.



جدير بالذكر أن السحب القادم سيقام بتاريخ 16 نوفمبر المقبل، وفضلا عن ذلك، سيكون هناك 4 فائزين كل شهر لديهم فرصة للفوز باسترداد قيمة رواتبهم (2 من الكويتيين و2 من المقيمين)، وللتأهل لدخول السحب، يحتاج العملاء إلى إيداع راتب واحد في حسابهم قبل شهر من تاريخ السحب.



وبالإضافة إلى ذلك، فإنه عند فتح حساب الراتب لدى البنك الأهلي الكويتي، يستطيع العملاء اختيار إحدى المكافآت التالية:



٭ هدية نقدية تصل إلى 1000 دك للكويتيين



٭ قرض بدون فوائد يصل إلى 10000 دينار للكويتيين



٭ قرض بدون فوائد يصل إلى 5000 دينار للمقيمين.



علما بأن العرض مفتوح لعملاء الراتب الجدد فقط.