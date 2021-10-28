قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بيتك تكافل» قتيبة النصف إن «التأمين المنزلي الشامل» يوفر حماية للمباني السكنية ومحتوياتها ضد أي حوادث تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره، شاملا أخطار العواصف والأعاصير والفيضانات والأمطار الغزيرة، طبقا للتغطيات التأمينية التي تصل الى 500 ألف دينار، بأقساط سنوية تبدأ من 25 دينارا الى 500 دينار حسب حجم التغطيات ومبالغ التأمين.



كما ذكر النصف أن «التأمين المنزلي الشامل» معتمد من الهيئة الشرعية يوفر الحماية طبقا للتغطيات التأمينية الممنوحة وحسب الشروط والاستثناءات الموضحة في جدول وثيقة التأمين، مشيرا إلى أن وثيقة التأمين المنزلي الشامل تتضمن مجموعة من التغطيات التأمينية الأساسية مثل: الحريق والانفجارات والصواعق والزلازل والعواصف والفيضانات، والشغب وانفجار أو طفح خزانات المياه وانفجار مواسير المياه، الارتطام او الاصطدام بالمنزل وغيرها. بالإضافة إلى التغطيات الخاصة مثل السرقة والمسؤولية اتجاه الغير والمحتويات الثلاجة والزجاج والأدوات الصحية وخسارة الايجار والمصاريف الإضافية للسكن البديل، مشيرا الى أن المستندات المطلوبة لوثيقة التامين تشمل الأوراق الثبوتية وشهادة بقيمة البناء وقيمة محتويات المنزل.



وأكد النصف أن الشركة حرصت على استخدام الوسائل التقنية الحديثة للتسهيل على العملاء طريقة إصدار الوثائق التأمينية من خلال موقعنا الإلكتروني kfhtakaful.com وتطبيق kfhtakaful، حيث تواصل شركة «بيتك تكافل» سعيها الدائم لخدمة عملائها عبر الاستمرار بسياسة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمة، والاهتمام بالعميل.