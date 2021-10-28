الشيخ أحمد الدعيج: البنك يواصل سياسته الحصيفة لبناء مخصصات لأي خسائر غير متوقعة

تخفيف قيود السفر وارتفاع النفط وجهود الحكومة لتوفير اللقاحات.. عوامل دعمت النمو الاقتصادي

استراتيجية «التجاري» للتحول الرقمي تأخذ دائماً بعين الاعتبار أفضل الممارسات المصرفية

البنك شهد نمواً مطرداً في أعداد مستخدمي منتجاته المصرفية الرقمية رغم التحديات الصعبة

أعلن البنك التجاري الكويتي عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث حقق البنك أرباحا صافية بلغت 40.8 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 17.1 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة ملحوظة في الأرباح الصافية بلغت 23.7 مليون دينار، بنسبة ارتفاع 138.6%.



وتعقيبا على هذه النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح: «بالرغم من تحسن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية بعد انحسار الجائحة إلى حد بعيد، إلا أن البنك التجاري سيواصل سياسته الحصيفة والمتحفظة نحو بناء قاعدة مخصصات لأي خسائر غير متوقعة».



وأضــاف أن البــــنك ضمن التزامه بمبـــدأ الحيطة والحذر، بتجنيب مبلغ 25.8 مليون دينار كمخصصات احترازية إضافية بالفترة الحالية ليصل إجمالي المخصصات الاحترازية لدى البنك إلى 131.4 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2021، ما يمثل 5.8% من إجمالي محفظة القروض، الأمر الذي يجعل البنك مهيئا لامتصاص أي خسائر مستقبلية غير متوقعة، وكذلك اقتناص فرص النمو المستقبلية في أنشطة أعماله.



التطورات الاقتصادية



وفي تعليقه على التطورات الاقتصادية المرتبطة بقطاعات النشاط، قال الدعيج: «تخفيف القيود المفروضة على السفر، وزيادة أسعار النفط بسبب أزمة الطاقة، والجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لزيادة وتيرة توفير اللقاحات المضادة للوباء، ساهمت مجتمعة في نمو قطاعات النشاط الاقتصادي». وأضــاف: «شهدت الفترة الماضي نموا كبيرا في الإيرادات من الرسوم والعمولات ومن إيرادات عمليات القطع الأجنبي، وعلاوة على ذلك، نأمل أن تكون الفترات المستقبلية القادمة مبشرة وأن يصبح الوضع أفضل مما كان عليه قبل تفشي الوباء في عام 2020».



التحول الرقمي



وبالنظر إلى التطورات الخاصة بمبادرات البنك الرقمية، أكد الدعيج أن خطط أعمال البنك ضمن الاستراتيجية للتحول الرقمي تأخذ دائما بعين الاعتبار أفضل الممارسات المتعارف عليها في القطاع المصرفي.



وأضاف أنه في ظل التحديات الصعبة التي فرضتها الجائحة خلال الفترة الماضية، شهد البنك نموا مطردا في أعداد مستخدمي المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المقدمة من البنك، حيث قام العملاء بتنفيذ عدد كبير من المعاملات المصرفية عبر تطبيق البنك على الهواتف الذكية ومن خلال الانترنت «أونلاين»، وهذا يدل، بما لا يدع مجالا للشك، على نجاح الاستراتيجية التي يتبناها مصرفنا ويبرهن على أن الخدمات المصرفية الإلكترونية باتت تشكل مستقبل الصناعة المصرفية.



المؤشرات المالية



وفيما يخص أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، أوضح الدعيج أن الأرباح التشغيلية بلغت 66.1 مليون دينار للتسعة أشهر الأولـــى من عـــام 2021، مقارنة بمبلغ 68.9 مليون دينار لنــفس الفـــترة من 2020، بانـــخفاض نــسبته 4.1%.



وارتفعت نسبة المصاريف إلى الإيرادات بنسبة 1.8% لتصل إلى 30.6% للتسعة أشهر الأولى من 2021، مقارنة بنسبة 28.8% لنفس الفترة من 2020، وارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 7.9% ليصل إلى 28.8 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقارنة بمبلغ 26.7 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2020.



كما ارتفع الدخل من عمليات القطع الأجنبي بنسبة 9.3% ليصل إلى 4.7 ملايين دينار للتسعة أشهر الأولى من 2021، مقارنة بمبلغ 4.3 ملايين دينار لنفس الفترة من 2020، فيما انخفضت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 4.3% لتصل إلى 2.2 مليار دينار للتسعة أشهر الأولى من 2021، مقارنة بمبلغ 2.3 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2020.



وانخفــض إجــمالي الأصول بنسبة 6.7% ليصل إلى 4.2 مليارات دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقارنة بمبلغ 4.5 مليارات دينار لنفس الفترة من عام 2020، وقد جاءت النسب الرقابية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 قوية وجيدة حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 18.6% مقارنة بالنسبة الرقابية المقررة 11.0%.



وبلغت نسبة تغطية السيولة 151.1% ونسبة صافي التمويل المستقر 104.3% ونسبة الرفع المالي 12.1%. وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي وسوف تتم الاستفادة منها في تمويل التوسع في الأصول عالية الجودة. هذا، وتمثل المصدات الرأسمالية المتاحة عامل ومصدر قوة جوهرية للبنك تحقق الاستفادة لمصرفنا بالتوسع في أعماله المصرفية وبما يتفق مع استراتيجية النمو المطبقة.



وفي إطار المسؤولية الاجتماعية لمصرفنا، يواصل البنك دعم حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وذلك بنشر رسائل توعوية متنوعة بين موظفيه وعملائه والمواطنين والمقيمين من خلال موقع البنك الإلكتروني وتطبيقه الإلكتروني على الهواتف الذكية وفروعه المنتشرة وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي وقسم الأسئلة الشائعة على البوابة الإلكترونية للبنك.



واختتم الدعيج حديثه معربا عن تقديره لكافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية والتي أدت إلى انحسار الوباء، متوجها بالشكر من الجهات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي على دعمه المتواصل للقطاع المصرفي الكويتي، والإدارة التنفيذية للبنك وجميع موظفيه لتفانيهم وجهودهم الحثيثة في خدمة العملاء.