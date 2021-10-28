يواصل بنك الكويت الوطني مكافأة عملائه بمنحهم مجموعة مميزة من السحوبات والجوائز والعروض على مدار العام، وفي هذا الإطار أعلن البنك عن اسم الفائز في السحب الشهري لحساب الجوهرة لشهر أكتوبر 2021، حيث فازت القاصر كوثر هاشم ميرزا عبدالله بمبلغ 125 ألف دينار.



ويقدم حساب الجوهرة للعملاء فرصة لدخول السحب وربح جوائز بقيمة 5000 دينار أسبوعيا، و125 ألف دينار شهريا، والجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار ربع سنوي، حيث إن كل 50 دينارا يقوم العميل بإيداعها في حساب الجوهرة تمنحه فرصة ليكون الفائز التالي. وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، فإن فرص الفوز تتضاعف مقابل كل 50 دينارا في الحساب.



وتعقيباً على السحب الشهري، أعلن نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف قائلا: يعتبر حساب الجوهرة وسيلة مميزة أمام العملاء للادخار والربح في الوقت ذاته، ونحن نؤكد حرصنا على مكافأة العملاء من خلال السحوبات الأسبوعية والشهرية وكذلك ربع السنوية، كما نواصل منح عملائنا المزيد من المكافآت والحملات الفريدة والاستثنائية التي ترسخ تميزهم واستفادتهم من تفوق الوطني وريادته.



وتابع قائلا: نتواصل مع عملائنا بشكل مستمر للتعرف على احتياجاتهم كما نعمل على قياس مدى رضاهم عن المنتجات التي نقدمها، حيث لمسنا زيادة ملحوظة في مستوى رضا العملاء فيما يخص الخدمات والمميزات التي يوفرها البنك والتي تأتي في إطار التزامنا بإثراء تجربتهم المصرفية.



وأكد النصف حرص الوطني على سهولة وسرعة إنهاء إجراءات فتح حساب الجوهرة عن طريق زيارة أقرب فرع لبنك الكويت الوطني بالإضافة إلى إمكانية فتح الحساب من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل أو خدمة الوطني عبر الإنترنت للعملاء الحاليين وذلك في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي والتي توفر تجربة مصرفية رقمية متكاملة لعملائه تمكنهم من إجراء كافة معاملاتهم المصرفية دون زيارة الفرع.



من جهة أخرى، تم الإعلان عن أسماء الرابحين في السحوبات الأسبوعية لحساب الجوهرة لمبلغ 5000 دينار وهم: عبدالله حمزة عباس جراغ، حانان مويز بير، ماجد جليل الألفي.



وتم إجراء السحب مباشرة عبر حساب «إنستغرام» لبنك الكويت الوطني، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة إلى جانب ممثلي البنك، علما بأن سحوبات الجوهرة الشهرية وربع السنوية تتم بحضور ممثل عن شركة «ديلويت» العالمية.



ويقدم بنك الكويت الوطني منذ العام 2012 مكافآت لعملائه من خلال السحوبات الأسبوعية، الشهرية وربع السنوية لحساب الجوهرة، بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 2.200.000 دينار كويتي سنويا.



إلى جانب تقديمه أفضل الخدمات المصرفية وأكثرها تطورا وأمانا، يحرص بنك الكويت الوطني على تقديم مجموعة متنوعة من العروض والمكافآت والجوائز للعملاء التي تمتد على مدار العام وتتماشى مع اهتماماتهم.