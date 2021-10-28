واصل فريق جازو للسباقات GR أداءه الاستثنائي في منافسات «بطولة العالم للراليات» التي ينظمها «الاتحاد الدولي للسيارات» وذلك بعد اعتلائه منصة التتويج في رالي إسبانيا الذي أقيم مؤخرا، حيث استطاع إلفين إيفانز تحقيق المركز الثاني على متن مركبة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 33، مع بقاء جولة واحدة أخيرة لهذا الموسم حتى يتم حسم لقب البطولة لفئة السائقين بينه وبين زميله سيباستيان أوجييه، وهي رالي مونزا الذي سيقام بمدينة ميلانو الإيطالية.

إيفانز ومساعده سكوت مارتن تصدرا السباق على متن مركبة تويوتا يارس للراليات WRC التي تحمل الرقم 33، بعد أن فازا بأول ثلاث مراحل من السباق، ليحققا المركز الثاني مع نهاية السباق الذي دام لأربعة أيام.

وستضمن النقاط المكتسبة لإيفانز فرصة للفوز بلقب البطولة الأول له عن فئة السائقين في الجولة النهائية من البطولة التي ستقام في إيطاليا.

ويتقدم سيباستيان أوجييه والسائق المساعد جوليان إنغراسيا حاليا بفارق 17 نقطة على زملائهما في الفريق، حيث يتطلعون للفوز باللقب العالمي للمرة الثامنة.

وضمن فئة المصنعين، عززت النقاط التي سجلها إيفانز وأوجييه رصيد شركة تويوتا، وجعلتها أكثر قربا للفوز باللقب، حيث تتصدر الآن البطولة بـ 47 نقطة من أصل 52 نقطة متاحة كحد أقصى خلال آخر سباقات الموسم في إيطاليا، والذي سيقام خلال الفترة من 19 حتى 21 نوفمبر في أوتودرومو نازيونالي دي مونزا.

هذا، وقد شاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق الفورمولا 1، و«بطولة العالم للتحمل» و«سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة».

وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر أبريل من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم «جازو للسباقات»، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد.

وانطلاقا من قناعة تويوتا وشعارها «نكتسب الخبرة على الطرقات، لنصنع أفضل المركبات»، يسلط «جازو للسباقات» الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل مركبات على الإطلاق.

وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف «جازو للسباقات» إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بحرية وروح المغامرة ومتعة القيادة.