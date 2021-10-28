تعادل فريق فياريال مع ضيفه قادش 3-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لاسيراميكا، في إطار الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسجل ثلاثية قادش اللاعب أنطوني لوزانو «هاتريك» (14 و45 و54)، بينما أحرز ثلاثية فياريال كل من باو توريس (43) وبولايي ديا (80) وأرنوت جروينفليد (90)، وأصبح رصيد فياريال 12 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما أصبح رصيد قادش 8 نقاط في المركز السابع عشر.



وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس الجولة، تعادل إسبانيول مع ضيفه أتليتك بيلباو بهدف لكل منهما، وأصبح رصيد بلباو 17 نقطة في المركز السابع مؤقتا، بينما أصبح رصيد إسبانيول 14 نقطة في المركز العاشر، كما تغلب ديبورتيفو ألافيس على إلتشي 1-0 ضمن ذات الجولة.



إلى ذلك، يلتقي أتلتيكو مدريد مساء اليوم نظيره ليفانتي ضمن الجولة نفسها، وقد تلقى «الأتلتي» دفعة معنوية وفنية قوية بعدما انضم المدافع ستيفان سافيتش للمران الجماعي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، قبل مواجهة ليفانتي. وكان سافيتش قد غاب عن مباراتي ليفربول بدوري الأبطال وريال سوسيداد في «الليغا» للإصابة. وتحوم الشكوك حول مشاركة لاعب الوسط الفرنسي جيوفري كوندوجبيا، الذي يعاني من التهاب في الفخذ عقب مواجهة سوسيداد التي انتهت بالتعادل 2-2.



ولايزال اللاعبان ماركوس يورنتي وتوماس ليمار يغيبان عن المباريات للإصابة، وبالتالي لن يشاركا أمام ليفانتي اليوم.



ويحتل أتلتيكو حامل اللقب المركز الرابع بجدول «الليغا» برصيد 18 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما يحتل ليفانتي في المركز قبل الأخير بخمس نقاط.



كما يستضيف غرناطة نظيره خيتافي، فيما يحل ريال سوسيداد ضيفا على سيلتا فيغو ضمن ذات الجولة.