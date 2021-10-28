اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بأنه يفضل لاعبين آخرين على الجناح البلجيكي إدين هازارد.



وشارك هازارد البالغ من العمر 30 عاما في أربع مباريات فقط في الدوري المحلي هذا الموسم علما أنه عانى أخيرا من إصابة عضلية.



وأكد انشيلوتي أن هازارد بات متاحا مجددا للمشاركة لكنه يقوم باختيار كل من البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو بسبب كفاءتهما. وقال: «يملك هازارد كل شيء لكنه يتعين عليه التعايش مع هذا الأمر، لا يلعب في الوقت الحالي لكنه يملك جميع المقومات كلاعب في صفوف ريال مدريد من بينها النوعية والحافز، لكن في بعض الأحيان المدرب يفضل لاعبين آخرين».