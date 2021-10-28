أعرب أسطورة التنس الإسباني رافايل نادال عن دعمه للدولي الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد للفوز بالكرة الذهبية لعام 2021، وغرد المصنف خامسا عالميا حاليا والأول سابقا عبر حسابه على تويتر «أقدره كثيرا كلاعب، لما أظهره من التزام رياضي واحتراف في سنه، أتمنى لك التوفيق وتحظى بدعمي للكرة الذهبية 2021».

وبنزيمة هو أحد اللاعبين الثلاثين الذين يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية لهذا العام، علما أن التصويت أغلق مساء الأحد.

ويعتبر مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بها ست مرات، الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمصري محمد صلاح والإيطالي جورجينو من أبرز المرشحين لحصدها.