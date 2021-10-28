بلغ أرسنال الدور ربع النهائي من مسابقة رابطة الأندية الانجليزية المحترفة في كرة القدم بفوزه على ضيفه ليدز 2-0 ليؤكد صحوته في الآونة الأخيرة.



وكان فريق شمال لندن حقق انطلاقة كارثية في الدوري المحلي حيث خسر مبارياته الثلاث الاولى في مطلع الموسم قبل أن يستعيد توازنه في الأسابيع الأخيرة.



وكعادة معظم فرق الصف الأول، خاض مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا المباراة بتشكيلة من الصف الرديف مانحا الفرصة لبعض اللاعبين الاحتياطيين أمثال المهاجم البرازيلي غابريال مارتينيلي وزميله في خط المقدمة إدوارد نكيتياه. وافتتح التسجيل لفريق العاصمة مدافعه كالوم تشامبرز (55)، وحسم نكيتياه (69). وأبدى مدرب أرسنال ميكل أرتيتا سعادته بتأهل فريقه لربع نهائي كأس الرابطة، وقال: «قدمنا أداء جيدا حقا، كنا نفهم ما يجب أن نقوم به، وقمنا بذلك بالطريقة الصحيحة»، مضيفا لقد تسببوا لنا في بعض المشكلات، كما يفعلون دائما، ولكننا صنعنا الكثير من التسديدات، وكنا أفضل وأقوى. في المقابل، احتاج تشلسي الى ركلات الجزاء الترجيحية لتخطي ضيفه الجنوبي ساوثمبتون 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 على ملعب ستامفورد بريدج.



كان «البلوز» الطرف الأفضل، سجل كاي هافيرتس لتشلسي (44)، لكن ساوثمبتون رد عليه بهدف لتشي آدامز (47)، وتبادل الفريقان الهجمات لكن لم ينجح اي منهما في حسم النتيجة في الوقت الأصلي، ليذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح حيث نجح حارس تشلسي الإسباني كيبا أريسابالاغا في التصدي لمحاولة ثيو والكوت في حين أطاح ويل سمولبون محاولته فوق العارضة، أما في صفوف تشلسي فقد أهدر له مايسون ماونت.



وحذا حذوه سندرلاند بفوزه على كوينز بارك رينجرز بركلات الترجيح ايضا 3-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.



وذكر توماس توخيل المدير الفني لفريق تشلسي أن فريقه استحق التأهل، مضيفا كانت مباراة صعبة، ونحن نكره الخسارة، من الرائع مشاهدة تفاعل المشجعين، لقد كانت معركة مفتوحة، ولقد قدمنا ركلات ترجيح جيدة، وكانت الجودة حاضرة، تصدى كيبا لواحدة، أهدرنا ركلة أيضا كان هناك الكثير من التغييرات.