أوصت لجنة حولي خلال اجتماعها امس بالموافقة على طلب إضافة مكونات إلى مشروع الواجهة البحرية - المرحلة الخامسة «مارينا مول».



وتضمن الرأي الفني: الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية إضافة مكونات إلى مشروع الواجهة البحرية - المرحلة الخامسة مارينا مول، وهي كالتالي:



٭ 2 مكتب للمراقبة والحراسة والمتابعة على الشاطئ بمساحة إجمالية لا تتجاوز 16 مترا مربعا لكل مكتب.



٭ 2 ساحة ألعاب مجانية للأطفال، ساحة 1 بمساحة إجمالية لا تتجاوز 4140 مترا مربعا، ساحة 2 بمساحة إجمالية لا تتجاوز 1160 مترا مربعا.



٭ مظلة للألعاب المجانية والرواد بمساحة إجمالية لا تتجاوز 256 مترا مربعا.



شريطة الآتي:



أولا: يتحمل مستثمر المشروع كل التكاليف المادية لإنشاء وإدارة الاستغلالات الجديدة المضافة.



ثانيا: الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للمكونات المضافة أعلاه حسب الاشتراطات التعاقدية.



ثالثا: تقديم مخططات معمارية للمشروع موضحة عليها التصميمات والمساحات النهائية للمكونات الجديدة وتجهيزاتها بما لا يتجاوز المساحات وتقديم دراسة وحول أثر الإضافات الجديدة على حركة الرواد داخل المشروع «انسيابية الحركة داخل حدود المشروع».



رابعا: أن يتناسب الطابع المعماري للاستعمالات الجديدة مع الطابع المعماري للمشروع ويتم اعتماد العينات الإنشائية من قبل بلدية الكويت قبل التنفيذ.



خامسا: يقوم المستثمر بتقديم البرنامج الزمني للتنفيذ قبل بدء أعمال التنفيذ لاعتماده من قبل بلدية الكويت.



سادسا: عدم استغلال المكونات المضافة إلا بعد الاستلام الابتدائي من قبل بلدية الكويت.



وقال مقرر اللجنة عبدالعزيز المعجل انه تمت احالة طلب الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها، نقل تبعية مركز السيرة النبوية والحديث الشريف بجنوب مبارك العبدالله الجابر لصالحها إلى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير للجنة.



وأضاف المعجل انه تمت احالة طلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع سكن عائلي للإمام والمؤذن داخل حدود مسجد أبوسنان الأسدي بمنطقة بيان إلى الجهاز التنفيذي لاختيار موقع بديل بعيدا عن المناطق السكنية، والموافقة على طلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع سكن عائلي للإمام والمؤذن داخل حدود مسجد عبدالله عبد اللطيف شعيب بمنطقة بيان، والموافقة علي طلب توسعة مسجد بدر فالح خليفة العازمي بمنطقة سلوى قطعة 2، والموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقسيم موقع سوق الخضار بمنطقة حولي مركز الإداري والتجاري على شارع بيروت.



وتابع: تمت الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة نقل محطة تحويل ثانوية غير قائمة بمنطقة الجابرية قطعة 8 إلى القطعة 4 وكذلك الموافقة على طلب الوزارة تخصيص موقعين لمحطات تحويل ثانوية بمنطقة السالمية قطعة 6، والموافقة على الكتاب المقدم من أهالي منطقة مشرف قطعة 5 بشأن مد الشارع الخامس ليتصل بالشارع 6 وذلك لتسهيل الدخول والخروج إلى الشارع الرئيسي.

إطلاق اسم زبن الزبن على أحد الشوارع



قدم العضو عبدالعزيز المعجل اقتراحا بتسمية شارع باسم المغفور له بإذن الله تعالى زبن يوسف الزبن.



وقال المعجل في اقتراحه: نظراً للدور الكبير الذي قدمه العم زبن يوسف العبدالعزيز الزبن في الأعمال الخيرية واهتمامه بالمساجد وتحفيظ القرآن الكريم.



لذا أقترح: إطلاق اسم المغفور له بإذن الله تعالى زبن يوسف العبدالعزيز الزبن على أحد شوارع الكويت.