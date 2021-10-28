فيما تستمر محافظة العاصمة في حملاتها بالتعــاون مــع الجهات المختصة على العقارات والأبنية المخالفة وغيرها من المخالفات في مختلف مناطق العاصمة، قام محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد بجولة على منطقة بنيد القار رافقه بها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وأعضاء الفريق، ونائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.أحمد الشمري، الى جانب عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة لمتابعة الإجراءات التي اتخذت بحق المخالفين والاطلاع على مدى التزام المخالفين بالمباشرة في إزالة مخالفاتهم التي شملت سكن العزاب وتكدسهم في العقارات المخالفة والتمديدات الكهربائية العشوائية وغيرها من التجاوزات والتعديات على الأملاك العامة، تمهيدا لإنهاء هذا الملف الذي بات عقبة في طريق التطوير والتجميل.



وقال الخالد على هامش الجولة: تم قطع التيار الكهربائي عن 3 عقارات مخالفة من قبل الجهات المعنية لوجود تمديدات كهربائية عشوائية تشكل خطرا على سلامة قاطني تلك العقارات فضلا عن أنها تشكل ضغطا على المحولات والشبكة الكهربائية بكاملها.



وأضاف: زياراتنا المتعددة الى مناطق العاصمة وملاحقة المتجاوزين والمخالفين وإخلاء القاطنين العزاب من سكنهم المخالف تؤكد أن المحافظة وبعض الجهات ذات الشأن عازمة على إنهاء المخالفات من جميع مناطق العاصمة مهما كلف الثمن.



من جانبه، قال نائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء م.أحمد الشمري ان فريق الضبطية القضائية التابع للمنطقة الشمالية بالتنسيق مع شبكات توزيع العاصمة في وزارة الكهرباء شن حملة مشتركة بحضور وإشراف محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد وبلدية الكويت وقام بتنفيذ 3 محاضر ضبط مخالفة وقطع التيار الكهربائي عن تلك العقارات التي توجد بها تمديدات كهربائية مخالفة تشكل خطرا على سلامة الشبكة وسلامة قاطني تلك العقارات أنفسهم بناء على القانون 48/ 2005 والقرار الوزاري 121 لسنة 2017.



ودعا الشمري ملاك العقارات للانتباه لشؤون عقاراتهم حيث يقوم بعض المستثمرين العبث بشبكة الكهرباء من خلال وضع تمديدات كهربائية محالفة وتمديدات أيضا مياه مخالفة تزيد من استهلاك الكهرباء وبالتالي تتسبب في ضغط على البنية التحتية، داعيا الجميع الى التعاون لتكون عاصمة خالية من المخالفات.