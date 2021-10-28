بداح العنزي



أكدت مصادر مطلعة أن البلدية تدعم قرار المجلس البلدي الخاص بتخفيض رسوم المخيمات الربيعية إلى 100 دينار بدلا من 300 دينار. وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن موسم التخييم سيبدأ من 15 نوفمبر المقبل حتى نهاية شهر مارس، مشيرة الى أن هناك تحركات للإسراع والعمل نحو اعتماد هذا القرار من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع، لافتة الى ان تأخر البلدية في عدم فتح باب الحجز للمواقع المقررة، والبالغ عددها 20 موقعا شمال وجنوب البلاد، يعود الى عدم اعتماد قرار التخفيض وأن البلدية في ظل دعمها للقرار يصعب عليها الاستمرار في تحصيل مبلغ الـ300 دينار السابقة وأنه لا بد من وجود آلية سريعة لمعالجة إقرار مبلغ التخفيض نظرا لقرب موعد التخييم.



وبينت المصادر أن الأجهزة الرقابية وبعد فتح باب الحجز للمواقع ستقوم بإزالة اي مخيم يقام خارج المواقع المحددة من قبل البلدية.