أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بجولة ميدانية لتنظيف منطقة كبد.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الجهراء فهد القريفة أن الجولة تهدف الى الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة، موضحا أن الارتقاء بمستوى النظافة يأتي على رأس أولوياتنا، مشيرا في هذا الصدد الى ان خطة أعمال التنظيف بالمحافظة تسير وفق ما هو مخطط له في جميع المناطق بشكل عام من تنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية ورفع المخلفات وكل ما يشوه المنظر العام.



ولفت إلى أن الجولة التي تم تنفيذها مساء أمس الأول بمنطقة كبد وترأسها مراقب النظافة العامة وإشغالات الطرق مشعل الديحاني بمشاركة 60 عامل نظافة واستخدام 20 نسافا، و15 مكبسا، و7 لوريات و3 جرافات أسفرت عن رفع حمولة 1058م3 من المخلفات، مبينا ان مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بمناطق المحافظة أولا بأول، مشيرا الى ان أي تقاعس أو تقصير يثبت بحق أي شركة تنظيف سيتم تطبيق الجزاءات والغرامات المالية ببنود العقد المبرم بين البلدية وشركة التنظيف.



وفي سياق متصل، لفت القريفة إلى الجهود التي يبذلها الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق لمحاصرة الباعة الجائلين من خلال تنفيذ جولة ميدانية بمنطقة العيون أسفرت عن رفع ومصادرة 2 عربة مبرد وعربة خضار فضلا عن التعامل مع شكوى مقبرة السالمي والتي أسفرت عن تحرير مخالفة وتوجيه 8 تعهدات.