قدم العضو م.عبدالسلام الرندي اقتراحا بزيادة مساحة افرع التموين بجميع المحافطات. وتضمن الاقتراح انه في ظل ما تمت زيادته من أصناف تصرف للمستهلكين بمواقع البطاقة التموينية والبالغ عددها حاليا 50 صنفا مما أدى الى زيادة المنتجات بفرع التموين والحاجة إلى إيجاد مساحات وإضافة ثلاجات وتخصيص أماكن لتلك الأصناف ويعتبر فرع التموين والجملة من الفروع الحيوية والتي يعتمد عليها مباشرة بالأمن الغذائي للبلد والاعتماد عليها كلية وقت الأزمات، حيث كانت المعول الرئيسي للمخزون الغذائي بجميع مناطق البلد من خلال وضع الخطط للعمل اللوجستي الخاص بالنقل والتخزين بأفرع التموين من الشركات المختصة.لذا أقترح: زيادة المساحة المقررة لفرع التموين والجملة في كل المناطق من 450م إلى 1000م على أن تكون من سرداب وأرضي وميزانين.