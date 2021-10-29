قام البنك الأهلي المتحد بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي يقدم ما يزيد على 750 جائزة سنويا، وينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار والذي يقدم أكبر قيمة من الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأسفر السحب عن حصول 20 عميلا على 1000 دينار، لكل منهم وهم: سليمة جمعة عبادي، أحمد محمد الزعبي، حسن أحمد علي، منيرة عبدالله الخالدي، محمد علي جراغ، هويدي صحن الهاجري، خضير أحمد القاضي، علي عبدالله القطان، أنفال عادل العطوان، صلاح أحمد الغريب، سكينة عباس عبدالله، غنيمة غانم الذياب، كوثر إسلام، نالاوالا أكيل عبدول حسين، مريم بشار العلي، صالح محمود صالح، معصومة عبدالرحيم الصفار، نواف حمد الغانم، لطيفة محمد المطيري، عبدالله رجب محمد. وتتضمن سحوبات الحصاد العديد من الجوائز، من بينها جائزة بقيمة 100 ألف دينار في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى، وتبقى الجائزة الربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار أهم ما يطمح إليه العملاء لتحقيق تطلعاتهم. كذلك تقدم جوائز الحصاد 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار لكل رابح. وكذلك، لأول مرة في الكويت، تم تقديم «سحب الأفضلية» الربع السنوي بقيمة 25 ألف دينار حصريا للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ من قبل بأي من جوائز الحصاد الإسلامي خلال السنوات الخمس الأخيرة بشرط مرور عام على فتح حساباتهم، وتتيح كل 50 دينارا في حساب العملاء ضمن هذه الفئة فرصة واحدة للدخول في السحب.



وبالإضافة إلى هذه الباقة من الجوائز المميزة، يحظى العملاء بأرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا الحساب، وهو ما يجعل حساب الحصاد الإسلامي فريدا من نوعه وجذاب لكل أفراد المجتمع الراغبين في التوفير من خلال تحقيقه العديد من المميزات سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل.