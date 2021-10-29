أعلنت شركة مجموعة سيركيولار إطلاق منظومة تكنولوجية خاصة بدعم من جوجل، هي الأولى والوحيدة من نوعها في الكويت والمنطقة، لإدارة مركز أعمالها في الشويخ وتشغيل كل المرافق والمكاتب التابعة له بتقنيات رقمية متطورة، تلائم بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سيركيولار راشد الوزان قال إن المنظومة التكنولوجية الجديدة لمركز سيركيولار للأعمال مدعومة بالكامل من شركة جوجل الرائدة عالميا في أنظمة الإدارة للمرافق والشركات والبرمجيات الذكية، وهي تعتمد مجموعة حديثة من التطبيقات والآليات والتقنيات الرقمية المبنية على الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها لتقديم حلول تكنولوجية إدارية وتشغيلية ذكية لمجتمع الأعمال المرتبط بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وأردف في تصريح صحافي إن تكنولوجيا جوجل الخاصة بمركز سيركيولار للأعمال سباقة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي تستهدف بالدرجة الأولى تطوير المقاييس الاعتيادية لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في السوق المحلي، والارتقاء ببيئة الأعمال للشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بفضل المزايا العديدة التي توفرها المنظومة والتي يأتي في مقدمتها، توفير الوقت والجهد في العمليات الإدارية الاعتيادية للمكاتب والشركات التي تعمل داخل مركز سيركيولار، والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية للعاملين في المركز، وسهولة تخزين المعلومات والبيانات الخاصة بالمشاريع والشركات، وفق أعلى معايير الأمان والدقة، اضافة الى المرونة في تطوير وتحديث التطبيقات الرقمية الخاصة بالعمل، التي تسهم في تلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، ما ينعكس ايجابيا في المستقبل على تقليل التكاليف المادية والنفقات للشركات والمكاتب العاملة وفقها، بسبب التقليل التدريجي للاعتماد على العنصر البشري.



وشدد على أهمية الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الرقمية للشركات، مشيرا الى انه أحد أهم الركائز في الرؤية المستقبلية لشركة مجموعة سيركيولار وتوجه لا غنى عنه لتطوير وتنمية أعمالها، والتميز في تقديم خدمات مبتكرة للعملاء.



واختتم بالكشف عن خطط الشركة في عام 2022 المقبل، والمتمثلة في التوسع على مستوى الخليج في الأعمال والأنشطة وتطوير خدمات جوجل.