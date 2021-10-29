404 ملايين دينار سيولة أسبوعية وغالبية الأسهم تحظى بزخم شرائي كبير.. و إقبال الأجانب على أسهم البنوك مستمر

شريف حمدي



في ظل استمرار مقومات الدعم الإيجابية، تواصل بورصة الكويت حالة التفاؤل التي تملأ أرجاءها لتستكمل مسيرتها في الاتجاه الصاعد، وتحقيق المكاسب على مستوى المتغيرات والمؤشرات، خاصة القيمة السوقية التي تخطت خلال تعاملات الأسبوع مستوى 41 مليار دينار لأول مرة منذ سنوات.



إذ أضافت القيمة السوقية للبورصة مكاسب بلغت مع نهاية تعاملات الأسبوع 806 ملايين دينار بنسبة ارتفاع 2% لتصل إلى 41.595 مليار دينار ارتفاعا من 40.789 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي، ليتجاوز إجمالي مكاسب القيمة منذ بداية العام الحالي الـ 9 مليارات دينار.



وكرست خطوة المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو الأميري حالة الاستقرار التي تعيشها البورصة الكويتية في الوقت الراهن، حيث تسود الأجواء الإيجابية وهو ما يشجع على جذب المزيد من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.



ومن المقومات الإيجابية التي يحظى بها الوعاء الاستثماري الأكبر في الكويت، تحسن النتائج المالية للبنوك والشركات المعلنة عما حققته بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وهو نتائج إيجابية تتجلى في قفزة بنمو أرباح 8 بنوك بنسبة 67% مقارنة بالفترة المالية ذاتها من العام الماضي، بإجمالي أرباح بلغ 575 مليون دينار، الأمر الذي يبشر بنتائج مرضية للمساهمين بنهاية الفترة المالية الأهم والتي تتبلور معها ملامح النتائج الختامية للعام المالي، ومن ثم تتضح الرؤية للمستثمر طويل الأجل الذي يبدأ في بناء المراكز الاستثمارية الجديدة في ضوء أهم المعطيات وهي النتائج المالية، وذلك أملا في توزيعات نقدية مع بدء موسم الحصاد خلال العام المقبل. وشهدت البورصة خلال تعاملات الأسبوع تدفقات نقدية لافتة، حيث قفز معدل السيولة اليومي ليصل إلى 81 مليون دينار بمحصلة أسبوعية 404 ملايين دينار ارتفاعا من 55 مليون دينار يوميا بمحصلة 221 مليون دينار الأسبوع الماضي، وشهدت جلسة أمس أعلى سيولة منذ مايو الماضي، بما في ذلك الجلسة التي استقبلت فيها البورصة تدفقات مراجعة فوتسي الشهر الماضي. وأنهت البورصة تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.8% بإضافة 141 نقطة ليصل المؤشر الذي يضم أكبر 25 شركة مدرجة إلى 7678 نقطة ارتفاعا من 7537 نقطة.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 1.4% مضيفا 86 نقطة ليصل المؤشر إلى 5986 نقطة ارتفاعا من 5900 نقطة.



٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.8% من خلال 124 نقطة مكاسب ليصل إلى 7100 نقطة ارتفاعا من 6976 نقطة.



اتسمت تعاملات الأجانب على أسهم البنوك الكويتية خلال تعاملات الأسبوع بالشراء، من خلال رفع ملكياتهم في أسهم 5 بنوك هي الوطني، والخليج، وبرقان، ووربة، والدولي KIB، بينما استقرت نسب ملكيات الأجانب في 3 بنوك هي التجاري، والمتحد، وبوبيان، فيما خفضوا ملكياتهم في اسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك الأهلي.



ووفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 27 الجاري، بلغت قيمة ملكيات الأجانب في



الـ 10 بنوك الكويتية 2.46 مليار دينار، ارتفاعا من 2.44 مليار الأسبوع الماضي.



وارتفعت ملكية الأجانب في البنك الوطني بنسبة 0.01% ليصل الإجمالي إلى 20.84% بقيمة 1.446 مليار دينار ليظل الوطني بالصدارة من حيث القيمة، كما ارتفعت في الخليج بنسبة 0.07% لتصل إلى 10.42% بقيمة 77.8 مليون دينار، وارتفعت في برقان بنسبة 0.02% لتصل إلى 2.66% بقيمة 16.5 مليون دينار، وفي بنك وربة بنسبة 0.13% لتصل إلى 4.27% بقيمة 18.9 مليون دينار، كما ارتفعت نسبة ملكية الأجانب في الدولي KIB بـ 0.05% ليصل الإجمالي إلى 4.72% بقيمة 11.9 مليون دينار.



واستقرت نسبة ملكيات الأجانب في بنك التجاري عند 0.6% بقيمة 608 ألف دينار، وفي بنك المتحد عند 0.40% بقيمة 2.8 مليون دينار، كذلك استقرت في بوبيان عند 5.26% بقيمة 129.9 مليون دينار.



وانخفضت نسبة ملكيات الأجانب في بنك بيتك بنسبة 0.01% لتصل إلى 10.89% بقيمة 758.4 مليون دينار، كما انخفضت في الأهلي بنسبة 0.01% بنسبة إجمالية 0.36% بقيمة 1.4 مليون دينار.