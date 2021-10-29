السنعوسي: استكمال الاستحواذ على «أكسا» وزيادة رأس المال يعكسان نجاح استراتيجية المجموعة

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، أن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال قد أعلنت عن رفع التصنيف الائتماني المصدر والتصنيف الخاص بالقوة المالية من المستوى (A-) إلى المستوى (A) لمجموعة الخليج للتأمين وشركتها الأساسية شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة.



وأضافت المجموعة في بيان صحافي أن الوكالة أصدرت تصنيفا جديدا على المستوى (BBB+) خاصا بالسندات التي ستقوم المجموعة بإصدارها، حيث جاء ذلك بعد إعلان المجموعة عن حصولها على الموافقات التنظيمية اللازمة لإصدار سندات دين دائمة ومساندة ضمن الشريحة الثانية من رأس المال، والتي سيتم اعتبارها بالكامل كجزء من رأس المال المتاح عند احتساب هامش الملاءة المالية للمجموعة.



تحسن أداء العمليات



وقالت إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقع الوكالة بأنه على مدى العامين المقبلين، ستقوم مجموعة الخليج للتأمين بدمج عمليات أكسا الخليج بنجاح، وتحسين تنوع محفظة الاستثمار، والحفاظ على كفاية رأس المال المحسنة، والاستمرار في تحسين أداء العمليات التشغيلية، ما سيساعد المجموعة على حماية رأس مالها القـــوي خلال العامـــين المقبلـــين.



وقامت الوكالة بتحسين التقييم الخاص برأس مال المجموعة وأرباحها، ما أدى إلى مراجعة الملف العام للمخاطر المالية، حيث تم تقدير كفاية رأس مال وأرباح المجموعة ليصبح على المستوى «AA» أو أعلى، بعد إصدار هذه السندات وبعد زيادة رأس المال بقيمة 50 مليون دينار في سبتمبر 2021.



كما تتوقع الوكالة أن يصبح ملف المخاطر المالية للمجموعة أقوى بعد إدراج الأصول الاستثمارية لشركات أكسا، وكنتيجة لذلك، ونتيجة زيادة حقوق المساهمين، تتوقع الوكالة انخفاض الأصول عالية المخاطر مقارنة بحقوق المساهمين.



موقع تنافسي



وستقوم الوكالة بتصنيف السندات الجديدة وقت الإصدار كمحتوى متوسط (طبقا لمنهجية الوكالة) من رأس المال الخاص بالمجموعة طالما لم تتغير الشروط والأحكام. ويعبر هذا التصنيف على أن السندات ذات محتوى أسهم متوسط، وذلك بشكل رئيسي ناتج عن التأجيل الاختياري لمدفوعات الفائـــدة مـــن قــبل المصـــدر.



كما تخضع السندات للشريحة الثانية من رأس المال وكذلك لها صفة الاستدامة، واعتبرت الوكالة أن نسبة الرافعة المالية للمجموعة محايدة للتقييم العام لملف المخاطر المالية.



وأضافت الوكالة: «تستفيد مجموعة الخليج للتأمين من موقعها التنافسي القوي كشركة تأمين رائدة في الكويت والبحرين والأردن. وكنتيجة لهذه الصفقة، ستصبح المجموعة واحدة من أكبر ثلاث شركات رائدة في المنطقة بإجمالي أقساط يبلغ 2.3 مليار دولار، حيث سيؤدي ذلك إلى تقليل اعتمادها، من حيث مساهمة الأقساط، على شركتها الأساسية بالكويت».



استراتيجية ناجحة



وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي للمجموعة خالد السنعوسي: «نحن سعداء عن رفع التصنيف الائتماني المصدر والتصنيف الخاص بالقوة المالية من المستوى (A-) إلى المستوى (A) من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، والذي جاء بفضل إطار عمل إدارة مخاطر المؤسسة الشامل والراسخ مع الأدوات والتقنيات المناسبة، التي تساعد في تحديد المخاطر وقياسها وإدارتها بشكل مناسب على مستوى المجموعة».



وأضاف: «إن استكمال صفقة الاستحواذ على شركة أكسا وزيادة رأس المال بنجاح وإصدار السندات الدائمة والمساندة، يعكسان بشكل واضح التطبيق الناجح لاستراتيجية المجموعة، وإننا في مجموعة الخليج للتأمين نسعى جاهدين لاستكشاف نهج مبتكر للمجموعة لتوفير تجربة مثيرة للعملاء من خلال العروض ذات المستوى العالمي مع وجود علامة تجارية قوية وموحدة لـ GIG عبر الأسواق التي نتواجد فيهـــا مباشـــرة».