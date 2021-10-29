محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتوقع تسلم عروض الشركات الخاصة بعقد الخدمات الاستشارية المتعلقة بخطة الخصخصة المزمع تنفيذها لمحطة الشعيبة الشمالية للطاقة والمياه، بحلول 23 نوفمبر المقبل، والمقدرة قيمتها بنحو 1.26 مليار دولار.



وكان الجهاز المركزي للمناقصات العامة قد أعاد طرح المناقصة في أغسطس الماضي وحدد حينها يوم 26 سبتمبر موعدا نهائيا لتقديم العروض، ثم أعلن تمديد الأجل حتى 26 أكتوبر الجاري، قبل أن يقرر التمديد الحالي.



تجدر الإشارة الى أن أربع مجموعات سبق أن قدمت مقترحات لحزمة الخدمات الاستشارية المتعلقة بالمشروع في نوفمبر 2020، وشملت قائمة الشركات كلا من شركة ايرنست اند يونغ، وشركة ديلويت البريطانيتين، وشركة ترايب انفرانستراكشر اند كانمور التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.



وقد أبلغ مصدر مطلع على الموضوع مجلة ميد بقوله إن إعادة طرح العطاءات أصبحت ضرورية في ضوء التفاصيل الصغيرة المتعلقة بكيفية وهيئة خطاب الضمان المحدد في طلب استدراج العروض الأصلي، وذكرت المجلة في فبراير أن الجهة المعنية بالمشروع قد بلغت مرحلة متقدمة من تقييم العطاءات الخاصة بالعقد.



وتقول الحكومة إن برنامج الخصخصة المقترح سيكون على ثلاث مراحل: حيث تغطي المرحلة الأولى إنشاء شركة مساهمة كويتية تؤول اليها ملكية أصول محطة الشعيبة الشمالية، وسيقوم المستشارون المختارون بإجراء تقييم للشركة وأصولها وصياغة اتفاقية تحويل الطاقة وشراء المياه بين الشركة المساهمة ووزارة الكهرباء والماء التي تمتلك الأصل في الوقت الحاضر.



وستغطي المرحلة الثانية طرح عطاءات أسهم الشركة المساهمة بالإضافة إلى إجراءات إعادة التأهيل المطلوبة لتحسين كفاءة المجمع، أما المرحلة الثالثة فستشمل نقل الأسهم للموظفين والجمهور، ومن المقرر إنجازها في غضون 36 شهرا، في حين سيستغرق تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية 14 شهرا و29 شهرا على التوالي.