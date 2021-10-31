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نجح مسلسل «الناموس» في أن يكون الفائز الأكبر في جوائز «شعلة الأنباء للدراما» بدورتها الرابعة بعد فوزه بـ 5 جوائز من أصل 11، من ضمنها «أفضل مسلسل».





كما فاز المسلسل بجائزتي التمثيل المساعد وهما أفضل ممثل في دور مساعد لعبدالله بهمن، وأفضل ممثلة في دور مساعد لحصة النبهان، بالإضافة الى جائزتي أفضل مقدمة وأفضل إنتاج.



ثاني أكبر الفائزين كان مسلسل «الروح والرية» بفوزه بـ٤ جوائز هي: أفضل إخراج لمنير الزعبي وأفضل نص لأنفال الدويسان، بالإضافة الى جائزتي التمثيل الأساسيتين لعبدالله التركماني كأفضل ممثل دور أول وهبة الدري كأفضل ممثلة دور أول ولتصبح الدري اول ممثلة في تاريخ الشعلة تجمع بين جائزتي التمثيل بعدما سبق لها الفوز في الدورة الاولى كأفضل ممثلة في دور مساعد عن «عبرة شارع».



واكتفى مسلسل «سما عالية» بجائزة واحدة وهي أفضل موسيقى تصويرية لإبراهيم شامل وهو الفوز الثاني له بعد دورة عام 2019 عن مسلسل « لا موسيقى في الاحمدي».



كما نال مسلسل «مارغريت» جائزة وحيدة ايضا وهي جائزة هذا العام المستحدثة «أفضل أزياء للدكتورة ابتسام الحمادي».



وكان لافتا خروج مسلسلات «دفعة بيروت» و«أمنيزيا» و«أنا أحبك بعد» خالية الوفاض رغم ترشحها لفئة أفضل مسلسل، بالإضافة الى مسلسلات «نبض مؤقت» و«أمينة حاف» و«الوصية الغائبة» و«بيت الذل» و«مطر صيف» و«غريب» و«كان يا ما كان».



وإذ تهنئ «الأنباء» الفائزين تعيد التأكيد على ان جميع فئات الشعلة متساوية بالأهمية ولاسيما الجوائز الخاصة بالتمثيل على غرار الجوائز العالمية.. فلا فرق بين دور رئيسي وآخر مساعد، فالجميع ركن أساسي في نواة هذه الجائزة.



كما تجدر الاشارة ايضا الى ان نتائج دورات «شعلة الأنباء» التفصيلية واتجاهات المصوتين واختياراتهم منذ الدورة الأولى تحفظ كاملة ضمن التطبيق الخاص بالتصويت لتبقى موثقة ومحفوظة في تاريخ الذاكرة الفنية للأجيال.





آلية عمل « شعلة الأنباء»





الفكرة الأساسية لجائزة « شعلة الأنباء» أنها لا تنطلق من شهرة أو شعبية سابقة للفائزين، بل تنحصر في التقييم الفني البحت لأعمال محددة في موسم محدد، فالهدف من «شعلة الأنباء» ليس دعائياً أو ترويجياً على الإطلاق، ولا تستهدف إثارة الضجة بل هدفها متابعة الأداء الفني للمسلسلات واختيار الأفضل فنياً بغض النظر عن الاسم والتاريخ والجماهيرية وأي معيار شخصي. وقد تم الاعتماد في نظام الشعلة على نماذج موجودة في مهرجانات عالمية متخصصة وعريقة في هذا المجال في فرنسا وبريطانيا وأميركا.تعدّ إدارة التحرير في «الأنباء» بمختصيها القائمة القصيرة من بين الأعمال المعروضة إذ تمتلك الفريق المتمرس والقادر على ترشيح الأعمال بعد جوجلتها.



وبعد الانتقال الى «القائمة القصيرة» للأعمال المرشحة يتم تكليف لجنة التحكيم المكونة من 60 عضوا من الأسماء المرموقة والمشهود لها بالكفاءة والنزاهة والعدالة والخبرة، وذلك مع اعطائها الوقت الكافي للمراجعة واتخاذ القرار، على ألا تكون لأعضاء اللجنة أي مشاركة في عمل من الأعمال المتنافسة على «الشعلة»، ويتم الإعلان عن هذه الأسماء للجميع بشفافية ويكون الاختيار وفق معايير تتلاقى مع هدف جائزة «شعلة الأنباء».



وككل تجربة، نطمح للتطور سنويا وجعل هذه الجائزة حدثا رئيسيا على الخارطة الثقافية في الكويت والخليج والعالم العربي عموما. ولتقدم «الأنباء» مع كل سنة جديدة قائمة ذهبية ستسجل في ذاكرة الصحافة لأجيال وفناني المستقبل.

السجل الذهبي لجائزة «شعلة الأنباء»



الدورة الأولى 2018



أفضل مسلسل: العاصوف



أفضل نص: حمد الرومي «عبرة شارع»



أفضل إخراج: علي العلي «الخطايا العشر»



أفضل ممثل في دور أول: داود حسين «عبرة شارع»



أفضل ممثلة في دور أول: سعاد عبد الله «عبرة شارع»



أفضل ممثل في دور مساعد: عبد الله الطراروة «عبرة شارع»



أفضل ممثلة في دور مساعد: هبة الدري «عبرة شارع»



أفضل مقدمة: خالد الشاعر «الخطايا العشر»



الدورة الثانية 2019



أفضل مسلسل: لا موسيقى في الأحمديأفضل نص: منى الشمري «لا موسيقى في الأحمدي»أفضل إخراج: محمد دحام الشمري «لا موسيقى في الأحمدي»



أفضل ممثل في دور أول: جاسم النبهان «لا موسيقى في الأحمدي»



أفضل ممثلة في دور أول: هيفاء عادل «الديرفة»أفضل ممثل في دور مساعد: عبدالرحمن العقل «الديرفة»أفضل ممثلة في دور مساعد: فاطمة الطباخ «لا موسيقى في الأحمدي»



أفضل مقدمة: الديرفة



أفضل موسيقى تصويرية: إبراهيم شامل «لا موسيقى في الأحمدي»







الدورة الثالثة 2020



أفضل مسلسل: «محمد علي رود»



أفضل نص: محمد أنور «محمد علي رود»



أفضل إخراج: مناف عبدال «محمد علي رود»



أفضل ممثل في دور أول: عبدالمحسن النمر «أم هارون»



أفضل ممثلة في دور أول: حياة الفهد «أم هارون»



أفضل ممثل في دور مساعد: أحمد بن حسين «رحى الأيام»



أفضل ممثلة في دور مساعد: فتات سلطان «محمد علي رود»أفضل مقدمة: مبارك مبارك «محمد علي رود»



أفضل موسيقى تصويرية: مبارك مبارك «محمد علي رود»



أفضل إنتاج: عبدالله بوشهري «محمد علي رود»



