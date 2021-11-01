مفرح الشمري - بشار جاسم



التميز والفوز البعيد عن الحسابات أو العلاقات الشخصية والمرتكز على رأي أهل الخبرة، هو ما تحتاج اليه ساحتنا الدرامية المحلية والخليجية، وهذا ما وعدت به جائزة «شعلة الأنباء» وأوفت به منذ انطلاقتها، فأرست القواعد العلمية الصحيحة المستندة إلى الشفافية والمصداقية منذ اللحظة الأولى مع الاستعانة بأهل الخبرة من الكويت والخليج من شخصيات إعلامية مرموقة يعرف عنها النزاهة، ومن أكاديميين أصحاب أسماء وازنة.



«الأنباء» زفت البشرى للفائزين بجوائز «شعلتها» بدورتها الرابعة، فكانت مشاعر السعادة والفرح والامتنان والفخر ظاهرة في أصوات الفائزين.. فإلى التفاصيل:

المنتج عبدالله بوشهري

في البداية، عبر منتج مسلسل «الناموس» عبدالله بوشهري عن سعادته بالفوز بـ 5 جوائز في «شعلة الأنباء 2021»، قائلا: دائما نشعر بالسعادة والفخر على هذا الفوز بجائزة «شعلة الأنباء» الذي نحققه للمرة الثانية بعد فوزنا بالدورة السابقة بنصيب الأسد، الحمدلله رب العالمين وقواكم الله على هذا الجهد المبذول في جائزة «شعلة الأنباء» التي تساهم في دعم الفن والفنانين في البلاد لتقديم اعمال مميزة، وفوز مسلسل «الناموس» بخمس جوائز أمر يفرحنا كثيرا ويعطينا الحافز لتقديم اعمال درامية مقبلة مميزة وحتى نستمر في تحقيق النجاحات والمطلوب منا تقديم الافضل دائما وهذا الفوز يحملنا مسؤولية كبيرة، والدعم من قبل جريدة «الأنباء» للحركة الفنية الكويتية ليس بغريب عليها، وهو أمر ملموس لدى كل منتسبي الحركة لتقديم أعمال درامية تلامس مشاعر الجمهور الكويتي والخليجي، فكل الشكر لجريدة «الأنباء» على هذا الجهد، والشكر موصول الى وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على التسهيل في تصوير هذا المسلسل الذي نفذ بظروف صعبة في ظل جائحة كورونا. كما أشكر لجنة التقييم المكونة من اكاديميين ونقاد واعلاميين وخبراء في الدراما الخليجية. كما أشكر طاقم عمل مسلسل «الناموس» على جهودهم الكبيرة وألف مبروك للفنان عبدالله بهمن فوزه بجائزة افضل ممثل في دور مساعد والفنانة حصة النبهان لفوزها بجائزة افضل ممثلة دور مساعد.



سعيدة بالنتيجة



من جانبها، قالت الكاتبة أنفال الدويسان الفائزة بجائزة افضل نص: شكرا لجريدة «الأنباء» التي تدعم الدراما بقوة في جوائز شعلة «الأنباء» السنوية، ولكل المحكمين في لجنة التحكيم من الأكاديميين والنقاد. وأثمن نزاهتهم وموضوعيتهم الجادة وثقتهم، وسعيدة بالنتيجة واختيار نصي (الروح والرية)، وأتمنى من القنوات التركيز على محتوى الاعمال الدرامية لتقديمها للمشاهد ولا تركز فقط على اسماء النجوم لأن المحتوى مهم في ظل الظروف التي نعيشها حاليا، شكرا فريق عمل «الروح والرية»، وشكرا للمخرج الرائع منير الزعبي على رؤيته الاخراجية وهذا الفوز يحملني مسؤولية في تقديم الافضل دائما ألف شكر يا «الأنباء».



جائزة صادقة



من جهته، شكر المخرج منير الزعبي الفائز بجائزة افضل اخراج لجنة التقييم والحكام الذين شاركوا في تصويت جائزة «شعلة الأنباء» من اكاديميين واعلاميين ونقاد، واصفا جوائز «شعلة الأنباء» بـ«الصادقة» لأنها تختلف عن اي جائزة اخرى. وقال: حاليا معظم المخرجين وأنا منهم عندما أتولى اخراج اي عمل أضع جائزة «الأنباء» امام عيني لأنها جائزة حقيقية وهذا ليست بمجاملة وإنما حقيقة اقولها منذ الدورة الاولى لهذه الجائزة، فشكرا لكم ولأسرة مسلسلي «الروح والرية» على الجهد الذي بذلوه لتحقيق هذه النتيجة المرضية من جهةٍ الكل يعتز بها ألا وهي جريدة «الأنباء» الحريصة على النزاهة والمصداقية في متابعتها للساحة الفنية. وأضاف: الحمدلله على هذا الإنجاز والقادم أجمل ان شاء الله.



أما الفائز بجائزة أفضل موسيقى تصويرية في مسلسل «سما عالية» ابراهيم شامل فقال: سعيد جدا بالفوز بالجائزة وبالنجاح داخل بلدي الثاني الكويت الحبيبة، أشكر جريدة «الأنباء» والقائمين على هذا العمل الراقي وأنا سعيد جدا بأن أتواجد في قائمة الفائزين للمرة الثانية وأتمنى الاستمرارية لهذه الجائزة وكل التوفيق والنجاح للقائمين عليها.



وسام على صدري



بدورها، قالت النجمة هبة الدري الفائزة بجائزة افضل ممثلة دور أول عن دورها في مسلسل «الروح والرية»: الحمدلله، وأشكر كل لجنة التقييم في جائزة «شعلة الأنباء» على اختيارهم لي بعد الجهد الكبير الذي بذلته في مسلسل «الروح والرية»، الشكر لجريدتي المفضلة «الأنباء» على هذا الجهد لتخصيصها مثل هذه الجائزة التي تحمل بين طياتها مضامين غير موجودة في المهرجانات الفنية التي تقام في البلاد، وأنا أعتبر هذه الجائزة وساما على صدري حملتني مسؤولية كبيرة في أعمالي المقبلة وكل الشكر لطاقم العمل وعلى رأسهم المخرج منير الزعبي والقادم أجمل بإذن الله.



من جانبه، عبر النجم عبدالله التركماني الفائز بجائزة افضل ممثل دور أول، عن سعادته بالفوز بهذه الجائزة في ظل المنافسة القوية في الموسم الرمضاني الماضي، حيث قال: أشكر كل من صوت لي في لجنة التقييم والمحكمين في جائزة «شعلة الأنباء» حتى أحصل على هذه الجائزة خصوصا بعد الجهد الذي بذلناه في مسلسل «الروح والرية»، ولله الحمد ان المسلسل وصل للجميع والحمدالله ان حقق هذه الجوائز التي تشرف عليها جريدة «الأنباء» الجديرة بالاحترام والتقدير لأفضالها الكثيرة على الحركة الفنية الكويتية، فكل الشكر لهم والشكر موصول لطاقم عمل المسلسل بقيادة المخرج المبدع منير الزعبي، وللكاتبة أنفال الدويسان.



من جهته، شكر الفنان عبدالله بهمن الفائز بجائزة افضل ممثل في دور مساعد عن دوره في مسلسل «الناموس» كل من صوت له من لجنة التقييم الخاصة في هذه الجائزة، موضحا ان جائزة «شعلة الأنباء» مختلفة كليا عن غيرها من جوائز وتحمل الكثير من المصداقية بوجود هذا الكم من اعضاء لجنة التقييم داخل الكويت وخارجها.



جهد مضاعف



وقالت الفنانة حصة النبهان الفائزة بجائزة افضل ممثلة في دور مساعد عن دورها في مسلسل «الناموس» إنها سعيدة جدا بتحقيق هذا الفوز من خلال الشخصية التي قدمتها في العمل والتي كانت تتطلب جهدا مضاعفا لإقناع المشاهد بها. وأضافت: الحمدلله رب العالمين وألف شكر يا «الأنباء» على هذه الجائزة العزيزة على قلبي وكل الشكر لطاقم العمل والمنتج عبدالله بوشهري والمخرج جاسم المهنا والشكر موصول لأعضاء لجنة تقييم الجائزة.



وعبرت د.ابتسام الحمادي عن سعادتها لفوزها بجائزة افضل ازياء عن مسلسل «مارغريت» خصوصا ان الجائزة تم استحداثها في الدورة الرابعة لدعم وتشجيع مصممي الازياء لتقديم الافضل في الاعمال الدرامية.



وقالت الحمادي: كل الشكر لـ«الأنباء» على استحداث هذه الجائزة وذلك يدل على أنها تسير في خطى ثابتة لتميز جائزتها وأنا سعيدة جدا لهذا الفوز الذي أهديه الى أسرة مسلسل «مارغريت» وعلى رأسهم سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد.



السجل الذهبي لجائزة «شعلة الأنباء»







الدورة الأولى 2018



أفضل مسلسل: العاصوف «١»



أفضل نص: حمد الرومي «عبرة شارع»



أفضل إخراج: علي العلي «الخطايا العشر»



أفضل ممثل في دور أول: داود حسين «عبرة شارع»



أفضل ممثلة في دور أول: سعاد عبد الله «عبرة شارع»



أفضل ممثل في دور مساعد: عبد الله الطراروة «عبرة شارع»



أفضل ممثلة في دور مساعد: هبة الدري «عبرة شارع»



أفضل مقدمة: خالد الشاعر «الخطايا العشر»



الدورة الثانية 2019



أفضل مسلسل: لا موسيقى في الأحمدي



أفضل نص: منى الشمري «لا موسيقى في الأحمدي»



أفضل إخراج: محمد دحام الشمري «لا موسيقى في الأحمدي»



أفضل ممثل في دور أول: جاسم النبهان «لا موسيقى في الأحمدي»



أفضل ممثلة في دور أول: هيفاء عادل «الديرفة»



أفضل ممثل في دور مساعد: عبدالرحمن العقل «الديرفة»



أفضل ممثلة في دور مساعد: فاطمة الطباخ «لا موسيقى في الأحمدي»



أفضل مقدمة: الديرفة



أفضل موسيقى تصويرية: إبراهيم شامل «لا موسيقى في الأحمدي»



الدورة الثالثة 2020



أفضل مسلسل: «محمد علي رود»



أفضل نص: محمد أنور «محمد علي رود»



أفضل إخراج: مناف عبدال «محمد علي رود»



أفضل ممثل في دور أول: عبدالمحسن النمر «أم هارون»



أفضل ممثلة في دور أول: حياة الفهد «أم هارون»



أفضل ممثل في دور مساعد: أحمد بن حسين «رحى الأيام»



أفضل ممثلة في دور مساعد: فتات سلطان «محمد علي رود»



أفضل موسيقى تصويرية: مبارك مبارك «محمد علي رود»



أفضل مقدمة: مبارك مبارك «محمد علي رود»



أفضل إنتاج: عبدالله بوشهري «محمد علي رود»



الدورة الرابعة 2021



أفضل مسلسل: «الناموس»



أفضل نص: أنفال الدويسان «الروح والرية»



أفضل إخراج: منير الزعبي «الروح والرية»



أفضل ممثل في دور أول: عبدالله التركماني «الروح والرية» أفضل ممثلة في دور أول: هبة الدري «الروح والرية»



أفضل ممثل في دور مساعد: عبدالله بهمن «الناموس»



أفضل ممثلة في دور مساعد: حصة النبهان «الناموس»



أفضل موسيقى تصويرية: إبراهيم شامل «سما عالية»



أفضل مقدمة: «الناموس»



أفضل إنتاج: «الناموس» - شركة «بيوند دريمز» للمنتج عبدالله بوشهري



أفضل أزياء: إبتسام الحمادي «مارغريت»