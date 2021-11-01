عبدالعزيز الفضلي

أوفت وزارة التربية العهد بإعادة الطالبة البدون التي تم طردها امس من المدرسة، اضافة الى 33 طالبا وطالبة اخرين منعتهم منطقة الفروانية التعليمية، الى مدارسهم وسيباشرون دوامهم غدا الثلاثاء .

وكشف مصدر رفيع المستوى لـ"الأنباء" ان جهودا كبيرة بذلها وزير التربية د. علي المضف والوكيل د.علي اليعقوب فور نشر "الأنباء" الخبر، حيث تم التواصل مع ذوي الطالبة وتفهموا ظروفها، مشيرا الى انه اتضح ان هناك 33 طالبا وطالبة آخرين تم منعهم من دخول المدرسة من قبل منطقة الفروانية التعليمية .

و"الأنباء" بدورها تشكر وزير التربية د.علي المضف والوكيل د.علي اليعقوب على تفاعلهما وإنصافهما للطلبة.