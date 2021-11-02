أعلنت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار عن مشاريع مشتركة مع الملحقية الثقافية لدى السفارة الأميركية في الكويت مستقبلا.



جاء ذلك خلال استقبال رئيسة الجمعية د.فاطمة الثلاب وأعضاء مجلس الإدارة للملحقة الثقافية الأميركية كاثرين غاري وشيماء إبراهيم، حيث اطلعت الملحقية على ما تقدمه الجمعية للمخترعين.



كما اطلعت الملحقة الثقافية على عدد من الاختراعات الكويتية الحاصلة على براءات اختراع من مكتب البراءات الأميركي، منها اختراع عبير النعيمي واختراع نظام الري للمخترع عبدالرضا الصفار، وكذلك اختراع لأحد شباب الكويت المخترع أحمد المتروك.



وأعربت الملحقة الثقافية الأميركية عن إعجابها بنوعية الاختراعات وفائدتها للمجتمع، والحرص على التعاون مع الجمعية وزيادة التعاون العلمي والبحثي.



من جهتها، أكدت الثلاب حرص الجمعية على التواصل مع جميع المؤسسات والجهات التي تعنى بالبحث العلمي والثقافي، مؤكدة أن مثل هذه اللقاءات تصب في مصلحة المخترعين وفتح آفاق جديدة لهم.



وحضر اللقاء نائب رئيس الجمعية غدير العبدلي وعضو مجلس الإدارة سليمان الخطاف والمدير الفني للجمعية أحمد مظفر.