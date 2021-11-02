أعلن مدير لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية عبدالله عوض الدوسري عن دخول 6 أشخاص في الإسلام في يوم واحد من تنزانيا، وأن السبب في إسلامهم أحد المهتدين الجدد الذي أسلم سابقا عن طريق مشروع «الحوار المباشر» للتعريف بالإسلام باللغة الإنجليزية.



وقال الدوسري: أهدي هذه الإنجاز إلى كل متبرع وداعم لهذا المشروع المبارك. وأبشرهم بأن كل من يسلم عن طريق تبرعاتهم سيكون في ميزانهم بإذن الله تعالى.



وبين أن المهتدي الذي غير اسمه إلى «عبدالرحمن» له قصة عجيبة للغاية يقول: أول ما دعاني للتفكير في الإسلام هو سائق من تنزانيا، ركبت معه ذات مرة فقال لي بضع كلمات غيرت تفكيري تماما عن الإسلام ودعتني للتفكير فيه. قال لي: لا ينبغي أن يعبد أحد غير الخالق، فليس في الكون من لديه القدرة المطلقة غيره، وظلت هذه الكلمات في ذاكرتي حتى دخلت في حوار معكم على صفحة الفيسبوك، فسمعت منكم نفس الكلمات، والحمد لله بعد حوار شيق دخلت في الإسلام ودعوت أصدقائي إليه فاستجاب منهم 6 أشخاص وأعلنوا الشهادة، وبحمد الله تم التواصل معهم من قبل اللجنة والبدء في تعليمهم فرائض الإسلام وتعاليمه.



واختتم الدوسري حديثه بدعوة المحسنين للمساهمة في دعم مشروع «الحوار المباشر» لضمان استمراريته وعموم نفعه، وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن للجنة 97288044 أو مركز الاتصال 1800082 كما يمكن للمتبرع عمل استقطاع شهري للمشروع.