استقبلت شركة البترول الوطنية الكويتية وفدا مشتركا من وزارة الداخلية والحرس الوطني برئاسة اللواء الركن جمال الصايغ الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات في وزارة الداخلية، واللواء الركن فالح العتيبي المعاون للعمليات والتدريب في الحرس الوطني.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والناطق الرسمي بالوكالة في الشركة عبدالعزيز الدعيج، إن اللقاء ركز على تعزيز التعاون والتنسيق بين «البترول الوطنية» وكل من وزارة الداخلية والحرس الوطني، لاسيما في الجانب الأمني المتعلق بضمان أمن المصافي ومرافق التسويق المحلي التابعة للشركة.