أطلقت وزارة المالية تطبيق الطوابع الإلكترونية «e-Stamp»، وذلك بهدف تمكين المواطنين والمقيمين والشركات من سداد رسوم المعاملات بسهولة وسرعة وبطريقة آمنة في كل من وزارتي الصحة والخارجية، وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريـــب، لتطوير جودة الخدمات المقدمة منها، وذلك في إطار التعاون المشترك مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» تحت مظلة خدمة «تسديد» لنظام الدفع الإلكتروني الحكومي.



في هذا الصدد، قالت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي «إن اطلاق تطبيق الطوابع الإلكترونية (e-Stamp) يعد مساهمة في تحقيق أحد أهداف (رؤية الكويت 2035) في التحول الرقمي لقطاعات الدولة المختلفة، والذي يسهم في تعزيز وتنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويحسن من كفاءة الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، ويكون بمنزلة مثال لعملية التحول الشامل للخدمات الحكومية والارتقاء بمستويات الجودة في تقديم تلك الخدمات عبر مختلف القنوات الإلكترونية، الأمر الذي يدعم جهود الكويت في تطبيق استراتيجية الأتمتة واستخدام التكنولوجيا في جميع المعاملات الحكومية».



يذكر أن تطبيق الطوابع الإلكترونية «e-Stamp» متوافر حاليا على كل من أنظمة التشغيل «Android» و«iOS»، وسيتم خلال المرحلة المقبلة توفير الخدمات ذاتها على قنوات أخرى كمنصات الويب وخدمة «واتساب» بحيث تلبي متطلبات كل شرائح المستخدمين، كما أن تطبيق الطوابع الإلكترونية «e-Stamp» سيتم تطبيقه مستقبلا على جميع الجهات الحكومية من الوزارات والإدارات والهيئات الملحقة.