مروان بودي: مستوى النتائج في الربع الثالث يعكس الطلب القوي والملحوظ على السفر

العام المقبل سيشهد مزيداً من التوسع في شبكة وجهاتنا مع خروج العالم من هذه الجائحة

أعلنت طيران الجزيرة عن تحولها إلى الربحية من جديد في الربع الثالث من العام، حيث حققت أرباحا صافية بلغت 11.8 مليون دينار مع تخفيف القيود على السفر وزيادة أعداد المطعمين في الكويت وعبر شبكة الوجهات التي تخدمها.



وارتفع عدد المسافرين في الربع الثالث بنسبة 361.8% إلى 302.9 ألف مسافر، بينما ارتفع معدل الحمولة بنسبة 26.7% إلى 65.6% على الرغم من القيود التي كانت مفروضة على الطاقة الاستيعابية في مطار الكويت الدولي خلال هذه الفترة.



وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 421.7% إلى 31.7 مليون دينار، وبلغت الأرباح التشغيلية 12.8 مليون دينار، بزيادة نسبتها 332.2%، في حين بلغ الهامش التشغيلي 40.5%.



أما لفترة الأشهر الـ 9 من عام 2021، فحققت طيران الجزيرة أرباحا بالرغم من التحديات التي واجهها القطاع والقدرة الاستيعابية المحدودة التي تم فرضها لمدة 5 أشهر في مطار الكويت الدولي. ونجحت الشركة في تعويض الخسائر السابقة لتحقق أرباح صافية بلغت 70.6 ألف دينار، مدعومة بزيادة في الإيرادات التشغيلية بنسبة 44.2% لتصل إلى 47.3 مليون دينار خلال فترة الأشهر الـ 9.



معلقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي: عادت طيران الجزيرة إلى الربحية قبل الربع الرابع كما كان متوقعا، وهي علامة إيجابية جدا للشركة التي نجحت في الحد من تأثير جائحة كوفيد-19 عبر اتخاذها إجراءات حاسمة لحماية مركزها المالي والسيولة، وكذلك حماية حقوق المساهمين والعملاء في بداية الجائحة.



وأضــاف بـــودي ان مستوى النتائج في الربع الثالث يعكس الطلب القوي والملحوظ على السفر، وكذلك نجاح الخطوط الجديدة التي أطلقتها الشركة بنهاية شهر يونيو الماضي لتلبية هذا الطلب، فيما انعكس هذا الطلب على زيادة معدل الحمولة بالرغم من القيود التي كانت مفروضة على عدد المسافرين العائدين إلى مطار الكويت الدولي والتي استمرت إلى نهاية الربع الثالث.



من جهتــــه، قــــال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: أثبت نموذج عمل طيران الجزيرة مرونته من جديد في مواجهة التحديات الخارجية، كما يواصل إثبات مساهمته الإيجابية في بيئة الأعمال والاقتصاد عامة من جانب خلق الفرص الوظيفية للكوادر المحلية وكذلك تعزيز فرص التبادل التجاري للكويت. وعندما أغلقت المطارات حول العالم حدودها، قامت طيران الجزيرة بتحويل مواردها التشغيلية نحو الشحن الجوي، وعندما توقفت الطائرات عن نقل الركاب، ساهمت الشركة في إجلاء المواطنين الكويتيين وإعادتهم إلى أرض الوطن. واليوم، تواصل الشركة دعم سوق العمل المحلي بحملة توظيف لطيارين ومهندسين وطواقم الطائرة وكذلك التعاقد مع شركات محلية لمختلف أنواع الخدمات التي تعود بالقيمة على تجربة سفر عملائنا.



وجهات جديدة



أطلقت طيران الجزيــرة ثمانية خطوط جديدة خلال فترة الأشهر الـ 9 من عام 2021، وذلك لتسيير رحلات إلى الوجهات السياحية والوجهات التي تخدم فئة المقيمين في منطقة الشرق الأوسط. وشملت هذه الوجهات كلا من كولومبو (سريلانكا) وأديس أبابا (إثيوبيا) وبيشكيــــك (قيرغيزستان) وطشقند (أوزبكستان) ويريفان (أرمينيا) وأنطاليا (تركيا) وسراييفو (البوسنــــة والهرسك)، بالإضافة إلى مطار هيثرو في لندن، حيث كانت طيران الجزيرة أول شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط تسير رحلات مباشرة إلى هذا المطار.



كما أطلقت الشركة جدولها الصيفي مع الوجهات المفضلة للسياحة ومن بينها العاصمة اللبنانية بيروت، وتبليسي (جورجيا) وطرابــــزون وبودروم (تركيا).



كما تسلمت الشركة ثالث طائرة من طراز إيرباص A320neo كجزء من طلبية لأربع طائرات وضعتها الشركة لعام 2021. وستتسلم آخر طائرة من هذه الطلبية بنهاية العام ليرتفع عدد الطائرات في أسطولها إلى 17 طائرة.



أما على صعيد مبنى ركاب الجزيرة (T5) في مطار الكويت الدولي، فحقق المبنى أرباحا صافية بلغت 400.5 ألف دينار في الربع الثالث مقارنة بصافي خسائر بلغ 567.1 ألف دينار في الربع نفسه من العام الماضي.



النظرة المستقبلية



وقال بودي: مع عودة شركة طيران الجزيرة إلى الربحية في وقت أبكر مما كان متوقعا، تبقى نظرتنا المستقبلية إيجابية وكذلك حذرة لما قد يواجهه قطاع الطيران المحلي مستقبلا. نحن على ثقة بأن حركة السفر ستعود إلى مستويات عام 2019 في الفترة القريبة، ولكننا نعمل بحذر حرصا على سلامــــة عملائنــــا وموظفينا. الأسوأ بات من الماضي وقد نجح فريق طيران الجزيرة في مواجهة إحدى أطول الأزمات العالمية لضمان استمرارية أعمال شركتنا. سيشهد العام المقبل مزيدا من التوسع في شبكة وجهاتنا مع خروج العالم من هذه الجائحة.



أبرز النتائج المالية والتشغيلية



نتائج الربع الثالث من 2021

٭ الإيرادات التشغيلية: 31.7 مليون دينار، زيادة بنسبة 421.7%



٭ الأرباح التشغيلية: 12.8 مليون دينار، تحسن بنسبة 332.2%



٭ الأرباح الصافية: 11.8 مليون دينار، بتحسن بنسبة 310.2%



٭ عدد المسافرين: 302.9 ألف، زيادة بنسبة 361.8%



٭ متوسط العائد على المقعد: 101.5 دينار، زيادة بنسبة 15.5%



٭ معدل الحمولة: 65.6%، ارتفاع بنسبة 26.7%

نتائج فترة الـ 9 أشهر

٭ الإيرادات التشغيلية: 47.3 مليون دينار، زيادة بنسبة 44.2%



٭ الأرباح التشغيلية: 1.6 مليون دينار، تحسن بنسبة 113.2%



٭ الأرباح الصافية: 70.6 ألف دينار، تحسن بنسبة 100.5%



٭ عدد المسافرين: 511.1 ألفا، انخفاض بنسبة 15.6%



٭ متوسط العائد على المقعد: 89.3 دينارا، زيادة بنسبة 72.9%



٭ معدل الحمولة: 60.7%، انخفاض بنسبة 8.1%