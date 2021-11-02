أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو»، مشعل التنيب أن الشركة تواكب افتتاح مطار الكويت الدولي في توسعته القادمة أغسطس 2022، وأنها على اتم الاستعداد من ناحية البنية التحتية واللوجستية تجاه الأمر حيث تمتلك مستودعين لتخزين الوقود مرتبطين بشبكة تنتشر في جميع انحاء المطار تقريبا، كما جددت الشركة أسطولها وفق الخطة الموضوعة، إلى جانب أنها تطبق أحدث الأنظمة الخاصة بإدارة عمليات تزويد الوقود.



وقال التنيب في بيان صحافي، «انطلاقا من استراتيجية الشركة طويلة المدى والمعدة لعام 2040، تقوم الشركة على تنفيذ عدة مشاريع تسهم في التوسع في أنشطتها، خصوصا الأنشطة والمشاريع المتعلقة بمبنى مطار الكويت الدولي الجديد، إذ قامت بالاستعدادات لتزويد الطائرات بالوقود وزيادة الطاقة الاستيعابية القصوى».



وأشار إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ خطتها الاستراتيجية بالتزامن مع استراتيجية الإدارة العامة للطيران المدني من الناحية التشغيلية لتوفير جميع متطلبات تزويد الوقود مستقبلا في حال زيادة عدد الرحلات من وإلى الكويت، مبينا أن «كافكو» تقوم بمشاريع توسعة بالتزامن مع التطورات التي تشهدها منطقة المطار والخطة الرئيسية للطيران المدني.



وفي سياق متصل، أشار التنيب إلى أن الشركة من خلال مخزونها الاستراتيجي من الوقود في مطار الكويت الدولي غطت طلبات الحركة في المطار كما قامت خلال الفترة الماضية بمواجهة فيروس كورونا المستجد بعدة إجراءات احترازية، منها على سبيل المثال تقليص مصروفاتها التشغيلية وتعظيم إيراداتها من خلال تضافر جميع الإدارات والأقسام بالشركة لتحقيق هذا الهدف.