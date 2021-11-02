أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن هاتف HUAWEI nova 9 الجديد، رائد عصره وملك الكاميرات للمستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال حفل إطلاق إقليمي أقيم في دبي، ومن خلال ميزات مبتكرة وعناصر تصميم عصرية، فإن أحدث هاتف لسلسة HUAWEI nova سيطلق إلهاما جديدا بفضل نظام الكاميرا القوي وجميع ميزات الفيديو الجديدة، والتي تخلق إمكانيات جديدة للمستخدمين أثناء تسجيلهم اللحظات في حياتهم.



وسيتوافر هاتف HUAWEI nova 9 باللون الجديد كليا - اللون رقم 9 واللون الأسود في الكويت يوم 11 نوفمبر مع الطلبات المسبقة التي تبدأ في 4 نوفمبر بسعر 129.900 دينارا من منصات هواوي عبر الإنترنت وتجار التجزئة المعتمدين.



ويظهر هاتف nova 9 لأول مرة بألوان جديدة كليا - اللون رقم 9 ويتميز بمجموعة من تقنيات الكاميرا الرائدة بما في ذلك نظام كاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب مصفوفة مرشح الألوان RYYB (CFA) وتقنية XD Fusion Engine. تتيح الكاميرا للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. تضمن شاشة العرض المنحنية الأصلية ذات الألوان الأصلية بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز والمعالج القوي وعمر البطارية الممتاز وتقنية الشحن فائقة السرعة HUAWEI Supercharge بقوة 66 واط توفر تجربة سلسة، بينما تسهل ميزات الجهاز الفائق التآزر بين الهاتف ومنتجات هواوي الأخرى بسلاسة.



وقال بابلو نينغ، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: من خلال ربط هواوي بجيل الشباب من المستهلكين، تم تصميم سلسلة هواتف nova لتكون أبرز المنتجات. من خلال التحديثات القوية للأجهزة وتكامل نظام التشغيل، يقدم هاتف nova 9 مجموعة مثيرة من الميزات بما في ذلك تصميم رائع مع ألوان جديدة كليا - اللون رقم 9 ونظام كاميرا فائق الرؤية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو وكاميرا عمق، وشحن فائق السرعة من هواوي بقوة 66 واط HUAWEI SuperCharge وميزات الجهاز الفائق المستقبلية.



علاوة على ذلك، توفر الكاميرا الأمامية عالية الدقة التي تبلغ 32 ميجابكسل تسجيل فيديو سيلفي بدقة 4K وميزة التسجيل الأمامي والخلفي المستمر المزيد من الطرق للمستخدمين لإنشاء مقاطع فيديو جذابة والاستجابة للطلب المتزايد على مدونات الفيديو.



ويدعم الجهاز تقنية Touch Turbo الجديدة، التي ترتقي بألعاب الأجهزة المحمولة إلى مستوى جديد لأنها تتيح تحكما أكثر دقة واستجابة. سواء كان ذلك للألعاب أو لمجرد تصفح الإنترنت، يوفر هاتف HUAWEI nova 9 عمر بطارية ممتاز مع بطارية عالية السعة 4300 ملي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى ذلك، يتم الحفاظ على وقت أوقات الشحن عند الحد الأدنى، حيث يدعم الهاتف الذكي الجديد تقنية الشحن فائقة السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط للشحن عالي السرعة.



ومع هاتف nova 9، أصبح التحكم في أجهزة متعددة في آن واحد أمرا سهلا مثل التحكم في جهاز واحد فقط، وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device. تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة أو العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration مع الأجهزة الأخرى، مثل تلفاز HUAWEI Vision وسماعات FreeBuds وجهاز MatePad اللوحي وحاسوب MateBook المحمول. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين النقر على أيقونة HUAWEI MatePad لتنشيط ميزة العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration بين الهاتف الذكي والجهاز اللوحي، أو النقر فوق رمز HUAWEI MateBook لتنشيط ميزة العرض على عدة شاشات - Multi-screen Collaboration بين الهاتف الذكي والحاسوب المحمول أو النقر فوق رمز HUAWEI FreeBuds لتبديل إخراج الصوت بسلاسة إلى سماعات هواوي الخاصة بهم.



مع نظام الملفات الموزعة، يمكن أن يعمل HUAWEI nova 9 أيضا كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيا بجهاز الحاسوب، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى الملفات التي تريدها بسهولة أكبر من أي وقت مضى.



باستخدام هاتف HUAWEI nova 9، يمكن للمستخدمين أيضا تحويل مكالمات ميزة MeeTime إلى تلفاز HUAWEI Vision الذكي وإجراء المكالمة من خلال الاستفادة من الشاشة الكبيرة والكاميرا ومكبرات الصوت. يمكن للمستخدمين أيضا مشاركة شاشتهم بسهولة أثناء مقطع فيديو وحتى تحديد الأماكن الرئيسية لعرض الأفكار المهمة مباشرة.



ويعمل هاتف HUAWEI nova 9 على واجهة المستخدم EMUI 12، التي توفر تجربة ذكية وسلسة للمستخدمين. يتوافر متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن في هاتف HUAWEI nova 9، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات ذات جودة عالية.