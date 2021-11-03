عبدالعزيز الفضلي



أعلن وكيل وزارة التربية د علي اليعقوب السماح بعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المسائية للأندية والاتحادات والهيئات الرياضية بملاعب وزارة التربية.



جاء ذلك في تعميم له، تلقت «الأنباء» نسخة منه، قال فيه: بالإشارة إلى تعميم وزارة التربية رقم (11) المؤرخ في 2020/10/13م بشأن تعليق كل الأنشطة الرياضية والفعاليات والمحاضرات والندوات والزيارات خلال العام الدراسي 2021/2020م وإلى تعميم اللجنة الأولمبية الكويتية رقم (26) لسنة 2021 المؤرخ في 2021/6/9م بشأن السماح بعودة النشاط الرياضي لجميع الفئات السنية وإلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (13318/2021) بشأن موافقة اللجنة الوزارية لطوارئ، كورونا على طلب الهيئة العامة للشباب لاستئناف عودة مشروع - ملاعبنا على أن تتم المباريات بدون حضور الجماهير، وذلك مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الصحية والوقائية المقرر من قبل وزارة الصحة - تقرر السماح باستئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المسائية بملاعب وزارة التربية وذلك للأندية والهيئات والاتحادات الرياضية والجهات المسموح لها بطلبات استغلال الملاعب والمرافق الرياضية بمدارس وزارة التربية، وذلك لممارسة أنشطتهم الرياضية الخاصة (تدريب فرقهم الرياضية الخاصة)، مع الالتزام واتخاذ كل الإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة لدى وزارة الصحة.