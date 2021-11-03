عبدالعزيز الفضلي



اعتمد وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب النتيجة النهائية لاختبارات الدور الثاني المؤجلة الاستثنائية لطلبة الصف الثاني عشر بقسميها العلمي والادبي والمعهد الديني، والتي أقامتها التربية للطلبة الذين يعانون من ظروف صحية صعبة او ممن منعتهم «كورونا» من دخول اختبارات الدور الاول.



وكانت النسبة العامة للنجاح في إحصائية النتيجة والتي تلقت «الأنباء» نسخة منها 75% حيث تقدم لأداء الاختبارات 76 طالبا وطالبة نجح منهم 57 بينما كان عدد الراسبين 19 طالبا وطالبة.



من جهة أخرى، أكدت مديرة إدارة الأنشطة المدرسية مريم العنزي أنه تم اعتماد المقصف المتنقل او البيع بالمسرح المدرسي او صالة البدنية من قبل وزارة التربية ووزارة الصحة مع تحقيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالمسافة الآمنة بين الطلاب على أن يعرض على المقصف المتنقل الماء والمشروبات من ألبان أو عصير والبسكويت الجاهز فقط، مشيرة إلى أنه تم تعميم هذا المقترح على المدارس في المناطق التعليمية كافة. وأضافت العنزي أنه تم اعتماد لائحة المقاصف من قبل وزارة التربية والهيئة العامة للغذاء والتغذية والتي تضمنت بعد اعتمادها وتوثيقها من قبل إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، وتشمل التعريف بالمقاصف المدرسية والأغذية المعدة للحالات الخاصة التي تعاني من الحساسية لبعض المنتجات الغذائية مثل اللاكتوز وبروتين القمح (الجلوتين)، والاشتراطات العامة للمقصف واشتراطات للعاملين واشتراطات وسائل النقل والتخزين والحفظ، بالإضافة إلى اشتراطات الأغذية والمشروبات، إلى جانب الأغذية والمشروبات التي يجب توافرها في المقاصف المدرسية.