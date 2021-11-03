

عبدالعزيز الفضلي



أعلنت مديرة إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بالإنابة حميدة القلاف أن يوم الخميس المقبل الموافق 4 نوفمبر سيكون آخر يوم لإصدار قرارات النقل الداخلي بين مدارس المنطقة التعليمية الواحدة وكذلك النقل الخارجي بين المناطق التعليمية للفصل الدراسي الحالي للعام الدراسي 2021 - 2022 ‏بهدف تحقيق الاستقرار في المدارس بجميع مراحلها.



‏وأكدت القلاف ان الإدارة بالتعاون مع المناطق التعليمية تمكنت من سد جميع شواغر الوظائف التعليمية الإشرافية طبقا للاحتياجات المرسلة من قبل المناطق التعليمية.



‏وأضافت: تم البدء بمقابلات مديري المدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية، لافتة الى أنه سيتم البدء بمقابلات مديري المدارس لمراحل رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية اعتبارا من الأسبوع المقبل.