عبدالعزيز الفضلي
أعلنت مديرة إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بالإنابة حميدة القلاف أن يوم الخميس المقبل الموافق 4 نوفمبر سيكون آخر يوم لإصدار قرارات النقل الداخلي بين مدارس المنطقة التعليمية الواحدة وكذلك النقل الخارجي بين المناطق التعليمية للفصل الدراسي الحالي للعام الدراسي 2021 - 2022 بهدف تحقيق الاستقرار في المدارس بجميع مراحلها.
وأكدت القلاف ان الإدارة بالتعاون مع المناطق التعليمية تمكنت من سد جميع شواغر الوظائف التعليمية الإشرافية طبقا للاحتياجات المرسلة من قبل المناطق التعليمية.
وأضافت: تم البدء بمقابلات مديري المدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية، لافتة الى أنه سيتم البدء بمقابلات مديري المدارس لمراحل رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية اعتبارا من الأسبوع المقبل.