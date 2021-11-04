قبل أن يسجل عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ستكون المهمة الأولى للمدرب الإيطالي أنتونيو كونتي مع توتنهام في مسابقة المؤتمر الأوروبي «كونفرنس ليغ» في لندن ضد فيتيس الهولندي، في حين يأمل روما الإيطالي تعويض الخسارة المفاجئة والمذلة أمام بودو/غليمت النرويجي عندما يستقبله اليوم على الملعب الأولمبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.



وعين النادي اللندني أمس الأول كونتي بعقد حتى نهاية الموسم المقبل خلفا للمقال البرتغالي نونو سانتو على خلفية سوء النتائج.



وتقدم النسخة الأولى من المسابقة القارية المستحدثة فرصة ذهبية لكونتي لقيادة توتنهام الى اللقب، تحديدا بسبب الفرق المتواضعة في البطولة، إلا أن الفريق يجد نفسه في مركز غير مؤات في المجموعة السابعة.



ومني توتنهام بخسارة بهدف نظيف أمام فيتيس في هولندا في الجولة السابقة ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث خلف الفريق الهولندي (6) ورين الفرنسي (7) الذي يستضيف مورا السلوفيني المتذيل من دون رصيد. لذا، يتحتم على كونتي الفوز في المباراة أمام فيتيس لتعزيز حظوظه في تخطي الدور الأول، على الرغم أنه من غير الواضح ما إذا سيشرك لاعبيه الأساسيين قبل الرحلة الى إيفرتون الأحد.



ويدخل روما في مواجهة بودو غليمت النرويجي على الملعب الأولمبي بعد خسارته على أرضه أمام ميلان (2-1) ضمن منافسات الدوري، وفي رصيده فوز واحد في آخر خمس مباريات في جميع المسابقات، وشكلت خسارة «الذئاب» 1-6 في الجولة الثالثة سقطة مدوية، وكانت المرة الأولى التي تتلقى فيها شباك فريق يشرف عليه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ستة أهداف في المباراة رقم 1008 في مسيرته التدريبية.



ويحتل فريق العاصمة الإيطالية المركز الثاني في المجموعة الثالثة (6 نقاط) بفارق نقطة عن بودو المتصدر، وأمام زوريا لوهانسك الأوكراني (3 نقاط) الذي يستضيف سسكا صوفيا البلغاري (نقطة).